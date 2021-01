DayDreamer, anticipazioni del 14 gennaio: Can scopre chi è davvero Ygit

Le nuove puntate della soap turca di Canale 5 tornano con l’imperdibile appuntamento del giovedì sera, ecco tutti gli spoiler!

Ygit si frapporrà sempre più tra Can e Sanem ma il Divit scoprirà la sua vera identità e tutti rimarranno scioccati dalla notizia. Intanto Huma trama nell’ombra e Leyla ha dei ripensamenti su Osman.

Queste ed altre sorprese saranno protagoniste della prossima attesa puntata di DayDreamer-Le Ali del Sogno.

DayDreamer del 14 gennaio: Sanem vuole lavorare con Ygit

La soap turca DayDreamer è sbarcata in prima tv su Canale 5 a partire da giovedì 7 gennaio 2021. La seconda stagione della soap turca avrà dunque un appuntamento in primato serata di certo molto seguito.

Purtroppo proprio nelle nuove puntate i due protagonisti si allontaneranno sempre di più. Can e Sanem si sono lasciati perché il fotografo ha deciso di seguire Polen all’estero per lavoro e Sanem non l’ha presa bene.

La scrittrice si è licenziata dalla Fikri Harika e dopodiché ha incontrato Ygit in un rocambolesco modo. L’editore si è insinuato nella sua vita ed ora potrebbe anche diventare il suo capo!

Sì, perché l’editore ha deciso di aprire una casa editrice sotto la sede dell’agenzia del Di vita e la Aydin sta pensando di andare a lavorarci.

Spoiler della settimana prossima: Can scopre l’identità del suo rivale

Can nonostante la storia con Sanem sia chiusa non riesce ad accettare che la ragazza si stia legando sempre più ad Ygit.

Can tenterà di dissuadere Sanem dall’andare a lavorare per Ygit accusandola di trascurare il lavoro ma lei sarà molto decisa.

La Aydin ha già dato le dimissioni ma rassicurerà Can di impegnarsi per il periodo di preavviso che le resta.

In seguito Divit scoprirà casualmente mentre si reca in ufficio, che l’uomo in realtà è il fratello della sua ex Polen.

Proprio come la sorella, Ygit vuole dividere Sanem e Can e con loro a cospirare nell’ombra c’è sempre la perfida Human mamma dei Divit.

Proprio Huma infatti inviterà a cena sia Ygit che Polen ma la sorpresa non sarà gradita a Can ed il fratello Emre comincerà a sospettare che la madre stia tramando qualcosa.

Anticipazioni soap turca di Canale 5: Leyla indecisa sul matrimonio con Osman

Una cena con molti equivoci si sta nel frattempo consumando anche a casa Aydin. Durante la serata Osman capirà che l’ansia fidanzata Leyla non vuole sposarsi presto.

Questo gli metterà il dubbio che la maggiore delle Aydin non sia in realtà contenta di sposarlo e tra i due vi sarà un confronto.

Leyla negherà di essere indecisa ma in realtà il dubbio si insinuerà dentro di lei.

Se non volete perdervi nessun colpo di scena di DayDreamer-Le Ali del Sogno, non resta che sintonizzarsi su Canale 5 il giovedì sera a partire dalle 21.20 per i nuovi episodi!