Daydreamer, anticipazioni dal 29 giugno al 3 luglio 2020

Daydreamer torna su Canale 5 con nuove e appassionanti puntate della serie tv con protagonisti gli amatissimi personaggi di Can e Sanem

Scopriamo insieme tutti i dettagli relativi ai prossimi episodi in onda di Daydreamer – Le ali del sogno!

Daydreamer torna su Canale 5

Dopo il grande successo delle prime puntate della serie tv, le avventure di “Daydreamer – Le ali del sogno” proseguono nei pomeriggi di Canale 5.

Il telefilm va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.55, al posto di Uomini e Donne. La serie tv può essere seguita anche in streaming, su Mediaset Play, attraverso il sito web o l’app per smartphone.

Scopriamo insieme tutte le anticipazioni riguardanti le nuove puntate, che verranno trasmesse dal 29 giugno al 3 luglio 2020 su Canale 5!

Anticipazioni delle prossime puntate

Da lunedì 29 giugno 2020, su Canale 5, il pubblico avrà modo di assistere alla messinscena di Sanem, che, per far andare in porto il contratto tra l’affascinante Fabbri e l’agenzia di Fikri Harika, farà finta di essere la fidanzata di Can.

Nel frattempo la perfida Aylin sottrarrà dal cellulare di Emre le fotografie della campagna sociale di Can: la donna farà di tutto per accusare il fotografo di plagio.

Can esce danneggiato da tutta la situazione si trova in una sventura con la commissione disciplinare. Mentre, Emre inizierà a sospettare che la fidanzata Aylin abbia teso una trappola a Can per danneggiare la reputazione del fratello.

Sanem si metterà sulle tracce di Can perché vuole avvisarlo di ciò che la commissione ha sentenziato. Dopo l’accusa di plagio costruita ad arte da Aylin, infatti, l’associazione mondiale dei fotografi ha deciso di sospendere l’uomo.

Alla fine, Ahyan e J.J scopriranno l’indirizzo di chi è riuscito a mettere Can in cattiva luce. Emre, a quel punto, proverà ad intervenire prima che i due possano scoprirne l’identità…