Daydreamer, anticipazioni dal 22 al 26 giugno: tra scontri e tradimenti

Daydreamer torna su Canale 5 con nuovi e appassionanti episodi, scopriamo insieme tutte le anticipazioni relative alla serie tv di Mediaset

Approfondiamo insieme tutte le anticipazioni riguardanti i prossimi episodi di Daydreamer – Le ali del sogno!

Daydreamer torna su Canale 5

Dopo il successo delle prime puntate della serie, le avventure di “Daydreamer – Le ali del sogno” proseguono nei pomeriggi di Canale 5.

Il telefilm va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.55, al posto di Uomini e Donne. Scopriamo insieme tutte le anticipazioni relative le nuove puntate, che verranno trasmesse dal 22 al 26 giugno 2020 su Canale 5!

Scontri tra Can e Sanem

I personaggi di Can e Sanem riusciranno finalmente a conoscersi meglio, anche se quest’ultima nutre dei forti pregiudizi nei confronti del primo. Emre, infatti, le ha raccontato dei dettagli che hanno condotto la donna a voler discutere con Can.

Nel frattempo, Can riuscirà a organizzare a casa sua un servizio fotografico con la modella Arzu: Sanem farà cadere involontariamente la modella dopo una crisi di gelosia.

Un momento di tenerezza

Emre vuole evitare che l’agenzia chiuda un contratto di lavoro con un’importante azienda cosmetica internazionale. Chiederà ancora l’aiuto di Sanem, la quale avrà il compito di sabotare l’ispezione che avrà luogo nell’azienda di Can. Il piano organizzato dalla donna, però, fallirà, e Deren la denigrerà e vanificherà tutti i suoi sforzi.

Sarà in quest’occasione che tra Can e Sanem vi sarà un momento di tenerezza, nonostante la donna continui a rimanere sulla difensiva. Alla fine la campagna promozionale verrà affidata all’agenzia di Can e ciò scatenerà l’invidia di Aylin. La donna farà pressione su Emre, affinché anche lui entri nella campagna pubblicitaria.

Per scoprire cos’altro accadrà nelle prossime puntate di Daydreamer – Le ali del sogno, non vi rimane che sintonizzarvi su Canale 5, alle ore 14.55, lunedì 22 giugno 2020!