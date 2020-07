Daydreamer, anticipazioni dal 13 al 17 luglio: la terribile lite

Daydreamer torna su Canale 5 con nuovi e imperdibili episodi della soap opera che vede protagonisti Can e Sanem, scopriamo cosa accadrà

Vediamo insieme tutte le anticipazioni di Daydreamer!

Daydreamer torna su Canale 5

Daydreamer – Le ali del sogno torna su Canale 5 con nuovi e appassionanti episodi che coinvolgeranno i telespettatori di Mediaset.

In base alle anticipazioni degli episodi in onda da lunedì 13 luglio a venerdì 17 luglio 2020, Sanem e Can saranno protagonisti di un nuovo, burrascoso scontro. La coppia non riuscirà proprio ad andare d’accordo e la lite in questione avverrà nel corso di un’importante campagna pubblicitaria.

Sanem in primo piano

Nella puntata che andrà in onda lunedì, 13 luglio 2020, Sanem avrà un’idea molto interessante, che stupirà il signor Levent, titolare di un’azienda di prodotti organici. L’uomo intende pianificare con Can la promozione di tali prodotti, seguendo proprio l’idea di Sanem.

Nell’episodio di martedì, 14 luglio, il pubblico avrà modo di vedere come Nihat non sopporti più il suo ruolo di casalingo. Assieme a Muzzafer, decide di lanciarsi in un’attività imprenditoriale: vuole aprire un negozio di kofte vegane.

Mercoledì, 15 luglio, l’agenzia di Can pullulerà di vita. Sarà il momento di realizzare le riprese per pubblicizzare il prodotto della linea organica di Levent. Tutta la troupe sarà impegnata nella degustazione di un catering a base di cibo vegano, mentre Sanem dovrà prepararsi per una giornata lavorativa molto intensa.

Una terribile lite

Nell’episodio di giovedì, 16 luglio, presso l’agenzia, la realizzazione della campagna pubblicitaria si rivelerà più difficile del previsto. Can e Sanem si ritroveranno in combutta e i due litigheranno pesantemente.

Nella puntata in onda venerdì, 17 luglio, dopo la violentissima lite tra Sanem e Can, la giovane deciderà comunque di presentarsi a lavoro. Il lavoro deve continuare e questa volta bisognerà concentrarsi davvero sulla campagna pubblicitaria per la nuova bevanda prodotta da Levent. Il clima in agenzia, però, è estremamente teso.