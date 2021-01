DayDreamer, anticipazioni al 29 gennaio: Sanem contesa tra Can e Ygit

Settimana intensa per gli appassionati della soap turca che potranno godersi sia il day time che la prima serata del martedì!

I fan di DayDreamer sono stati accontentati e la loro amata soap ha ottenuto ancora più spazio nella programmazione.

Grandi colpi di scena con la storia d’amore tra Sanem e Can che sta avendo una nuova accelerata nonostante i piani di Polen ed Huma per separarli!

Scopriamo cosa accadrà negli episodi fino a venerdì 29 gennaio di DayDreamer.

DayDreamer spoiler al 29 gennaio: Sanem si perde e Can corre a salvarla

I prossimi episodi vedranno in contemporanea le puntate del daytime da lunedì 25 a venerdì 29 gennaio. I più si aggiungerà anche l’appuntamento serale di martedì 27 con ben tre episodi.

Gli episodi della settimana saranno quelli dal 105 al 110 e ci mostreranno grandi colpi di scena!

I due protagonisti assoluti Sanem Aydin e Can Divit sono giunti ad un difficile punto di rottura a causa del progetto dell’affascinante fotografo di partire per i Balcani con la ex Polen.

Nelle prossime puntate però Can vorrà recuperare un rapporto di amicizia con la Aydin. Dopo aver partecipato con lei ad una gara di cucina contro i fratelli Polen e Ygit il fotografo “rapirà” Sanem per portarla in un rifugio in montagna.

Il suo scopo è parlare con la sua ex ma Sanem con la sua proverbiale testardaggine si rifiuterà ed approfittando di una distrazione di Can scapperà.

La scrittrice si ritroverà da sola e persa nel bosco coperto di neve senza più benzina nell’auto ma Can riesce a trovarla e a portarla al sicuro per la notte.

Ayhan riuscirà a far cadere nella sua trappola Ceycey che non potrà più tirarsi indietro sul matrimonio.

Anticipazioni prossime puntate: Can rinuncia a partire, Huma in ospedale

Tra i due innamorati nonostante le cose sembrano essere sul punto di sistemarsi ma giungerà la telefonata di Polen a Can e di Già a Sanem. Tra loro scoppierà di nuovo il fuoco della gelosia.

Un’altra telefonata li interromperà e sarà quella di Emre che avvisa il fratello del ricovero della madre.

Can sarà preoccupatissimo ma Huma in realtà sta benissimo. Il suo piano è sempre lo stesso: separare il figlio da Sanem!

In seguito Can parlerà al ristorante con l’amico Ceycey che tenterà di convincerlo a non partire più per i Balcani.

inizialmente il Divit sarà fermo nella sua decisione ma poi dopo alcuni bicchieri di vino si lascerà andare a confidenze: ammetterà di amare ancora molto Sanem!

Incomprensioni tra Osman e Leyla, Emre non trova la segretaria

Alla fine dunque Can confesserà a Sanem di aver rinunciato a partire e anche la bella Aydin rifiuterà di partire con Ygit.

Nonostante ciò resterà a lavorare per il fratello di Polen anche se le strade lavorative di Can e Sanem si incroceranno ancora. La bella Sanem sarà ancora contesa tra i due uomini: chi la spunterà?

Anche tra Osman e la sorella di Sanem ci saranno nuove incomprensioni che sembrano allontanare sempre più i futuri sposi.

Osman dopo essere stato scelto come testimonial per una campagna pubblicitaria sta avendo un grande successo di pubblico. Deren farà capire a Leyla che ciò potrebbe avere ripercussioni sul rapporto di coppia.

Non solo Leyla è indecisa sul da farsi, anche il suo ex Emre non riesce a scordarla ed ora si trova con il problema di doverla sostituire alla Fikri Harika.

Il Divit non riuscirà a trovare una segretaria che sia una degna sostituta di Leyla e manderà via la ragazza in prova. Il fratello di Can non riesce a dimenticare la Aydin?

Per non perderti nessun colpo di scena nella trama di DayDreamer sintonizzati dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 16.45 ed il martedì alle 21.40.