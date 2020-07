DayDreamer, anticipazioni 8 luglio: cosa scopre Sanem?

DayDreamer torna su Canale 5 con nuovi e imperdibili appuntamenti con la soap opera turca più amata dagli italiani, scopriamo cosa accadrà dalle anticipazioni

Vediamo insieme cosa accadrà nelle prossime puntate di DayDreamer, negli avvincenti episodi che interesseranno, ancora una volta, i personaggi di Can e Sanem!

La partenza di Can

Nella puntate in onda su Canale 5 l’8 luglio 2020, il pubblico avrà modo di assistere ad alcuni imprevisti che interesseranno Can e Sanem. I due rimarranno bloccati in una fabbrica abbandonata e non riusciranno a nascondere la loro attrazione reciproca. Tra i due, però, non vi sarà alcun tipo di contatto fisico a causa dei loro diverbi.

Il fratello maggiore di Emre, dopo aver accompagnato la giovane a casa sua, le darà un dono di ringraziamento: si tratta di una penna e di un biglietto per aver contribuito nella realizzazione di una nuova campagna pubblicitaria sui polli.

Sarà a quel punto che Can rivolgerà a Sanem l’invito a continuare a lavorare alla Fikri Harika: farà capire all’aspirante scrittrice che, piuttosto che consentirle di licenziarsi, preferisce lasciare Istanbul.

La scoperta di Sanem

Sanem, dopo aver scoperto della partenza di Can, si recherà nella casa del fotografo per parlargli. La ragazza è decisa a rivelargli tutta la verità e a chiedergli di non partire, perché lo ama e non può vivere senza di lui.

Sarà in quel momento, però, che avverrà un vero e proprio colpo di scena, che non consentirà a Sanem di essere sincera con Can. Quest’ultimo infatti, verrà sorpreso dalla sorella di Layla assieme alla fidanzata Polen, con cui sta insieme da diverso anni.

La presenza della rivale lascerà basita Sanem, poiché il primogenito degli Aziz le aveva fatto credere che la sua relazione sentimentale fosse giunta al capolinea. Per scoprire come si evolverà ulteriormente la trama, non vi rimane che sintonizzarvi domani, 8 luglio 2020, su Canale 5!