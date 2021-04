DayDreamer, anticipazioni al 7 maggio 2021: Sanem gelosa di Ayca

Nuova settimana in compagnia di Can e Sanem e della loro storia d’amore, quali ostacoli dovranno affrontare nelle prossime puntate? Scopriamolo insieme!

Nella soap turca più amata dal pubblico italiano i protagonisti Can e Sanem saranno ancora una volta messi alla prova: riusciranno a superare le difficoltà e a ritrovare il legame che li tiene uniti?

Sanem ascolterà una confessione di Can che la ferirà molto e l’arrivo di una nuova presenza femminile farà scattare in lei una forte gelosia!

Se sei curioso di scoprire cosa accadrà in DayDreamer – Le Ali del sogno nella settimana dal 3 al 7 maggio continua a leggere!

DayDreamer, trame al 7 maggio 2021: Can confessa di non amare Sanem

La soap con protagonisti Can Yaman e Demet Ozdemir sta volgendo al termine e tutti i fan sono ansiosi di seguire le ultime settimane che porteranno diretti al finale della serie.

Nelle puntate in onda la prossima settimana i due innamorati vivranno ancora degli alti e bassi. Can continua a non ricordare ma il profumo di Sanem sta pian piano facendo riaffiorare in lui i ricordi ma Emre e Leyla interromperanno involontariamente però il momento idilliaco.

Successivamente il Divit farà al padre Aziz una confessione: gli dirà di non provare nulla per la bella Aydin. Sanem ascolterà tutto e deciderà di agire.

CeyCey cacciato di casa, Leyla viene promossa

Nel frattempo il lavoro con Asim rischia di saltare ma Leyla avrà un’idea che salverà la situazione: trovare un finto regista che dovrà impersonare Arthur Capello.

La sorella di Sanem verrà allora promossa da Can nel ruolo di responsabile commerciale e accompagnato da Sanem si reca all’appuntamento con Nasim. Sanem stupirà Can riuscendo ad arrivare in tempo all’appuntamento nonostante le difficoltà e tenterà invano di convincere il signor Nasim a non concludere l’affare con Capello.

Nel frattempo Muzaffer caccia CeyCey da casa: il giovane andrà a vivere da Nihat e Mevkibe.

DayDreamer, anticipazioni settimanali: Sanem pazza di gelosia, cosa farà?

Purtroppo nemmeno l’intervento di Sanem riesce a far desistere Nasim ed ai due soci non resta che tornare in agenzia delusi e sfiduciati. L’unica soluzione ora potrebbe essere quella di trovare un attore che reciti la parte di Arthur Capello.

Sarà sempre Sanem a risolvere la situazione, trovando l’attore Hayati Tokmak che pare perfetto per la parte. Per Sanem però i problemi non finiranno qui poiché con Can conoscerà la figlia di Asim, Ayca che da subito sembrerà una possibile rivale per conquistare Can.

LEGGI ANCHE –> Can Yaman, i fan lo avvisano: “Non lo fare mai più”

Non ci resta che attendere le prossime puntate per scoprire nel dettaglio cosa accadrà in DayDreamer, in onda dal lunedì al venerdì su canale 5 alle 16.45 e in streaming su Mediaset Play!