Daydreamer anticipazioni 31 ottobre: Can fa la proposta a Sanem

Scopriamo insieme cosa accadrà nei prossimi avvincenti appuntamenti di una delle soap opera più amate dal pubblico italiano.

Approfondiamo insieme le trame dei prossimi episodi di Daydreamer – Le ali del sogno, in base alle anticipazioni.

Anticipazioni Daydreamer – Le ali del sogno: Huma trama contro Sanem

Daydreamer – Le ali del sogno torna su Canale 5 con nuovi e appassionanti episodi, che andranno in onda nella giornata di sabato, 31 ottobre 2020.

La soap opera turca andrà in onda mezz’ora in più rispetto al solito, e comincerà, quindi, alle 14:10 anziché alle 14:45.

Una vita non andrà in onda e lascerà spazio a Daydreamer, nel quale vi saranno vari colpi di scena.

In particolare, il pubblico avrà modo di vedere che il personaggio di Huma andrà nell’abitazione del figlio Can senza chiedergli il permesso e sarà sempre più intenzionata a ostacolare la sua storia d’amore con Sanem.

Anticipazioni Daydreamer – Le ali del sogno: Can fa la proposta a Sanem

Nelle prossime puntate di Daydreamer – Le ali del sogno, Can e la sua equipe si metteranno insieme per escogitare un modo per lanciare la campagna della Red Mode Cosmetics.

L’obiettivo è quello di anticipare Fabbri, che sta per uscire sul mercato con il suo profumo. Nel frattempo, Huma continuerà a insistere perché Ceyda ci provi con Can.

Huma ritiene che Ceyda sia perfetta per coinvolgere il figlio e fargli dimenticare di Sanem.

Can, però, non vuole minimamente rinunciare alla sua relazione con Sanem. Anzi, l’uomo è intenzionato a chiedere all’aspirante scrittrice di sposarlo, convinto che lei sia la donna della sua vita.

I due giovani sono davvero molto innamorati e sarà tanto difficile che qualcuno riesca a mettersi in mezzo alla loro relazione.

Per scoprire cos’altro accadrà nei prossimi episodi della soap opera turca, non rimane che sintonizzarsi sabato, 31 ottobre 2020, su Canale 5, a partire dalle ore 14:10!