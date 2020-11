Daydreamer anticipazioni: cosa cambia dopo la rottura tra Can e Sanem

Scopriamo insieme come cambieranno le trame di Daydreamer, totalmente sconvolte da un particolare evento: la rottura tra Can e Sanem.

Approfondiamo insieme le nuove storyline seguite dalla soap opera turca, che è stata completamente rivoluzionata a seguito della separazione tra Can e Sanem.

Anticipazioni Daydreamer – Le ali del sogno: cosa accadrà dopo la rottura tra Can e Sanem

Daydreamer – Le ali del sogno torna con nuovi episodi trasmessi la domenica pomeriggio su Canale 5. Nuove storyline e personaggi in arrivo nella soap opera turca amatissima dal pubblico italiano.

Nelle nuove puntate, il pubblico avrà modo di vedere che la vita di Can e Sanem è molto cambiata dopo un anno dalla separazione.

La coppia aveva rotto dopo che Yigit e Huma erano riusciti ad allontanare Can dalla cittadina.

Adesso, Sanem sarà impegnata con la campagna pubblicitaria del suo primo romanzo, mentre l’agenzia pubblicitaria pare sia fallita proprio a causa dell’allontanamento di Can.

Ceycey e Muzaffer, però, hanno intenzione di rilevare la società con Sanem. Riusciranno, infatti, a rilevare il marchio “Fikri Harika”, per fondare una loro società e affideranno ben il 98% a Sanem.

Tutto sembrerà andare rose e fiori, fino a quando, però, non vi saranno degli imprevisti.

Anticipazioni Daydreamer – Le ali del sogno: l’incredibile scoperta di Aziz

Nei prossimi appuntamenti di Daydreamer – Le Ali del Sogno il pubblico avrà modo di vedere che il personaggio di Aziz prenderà la decisione di rintracciare i nuovi proprietari del marchio “Fikri Harika”.

Rimarrà molto sorpreso quando, giunto all’indirizzo indicatogli, si troverà davanti CeyCey e Muzaffer. Inoltre, verrà a conoscenza che anche Sanem è coinvolta nella fondazione.

Aziz non opporrà alcuna resistenza, ma si mostrerà unicamente interessato a far tornare Can a Istanbul.

Per scoprire cos’altro accadrà nei prossimi episodi di Daydreamer – Le ali del sogno, non rimane che sintonizzarsi la domenica pomeriggio su Canale 5!