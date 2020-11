DayDreamer, anticipazioni 29 novembre: Can vuole tornare con Polen?

Scopriamo cosa accadrà nei prossimi episodi della soap turca in onda tutte le domeniche alle 16.20 su Canale 5!

Nuovo colpi di scena in DayDreamer, Can e Sanem ancora in crisi, cosa accadrà ai due innamorati?

DayDreamer del 29 novembre: Sanem non riesce a riconquistare Can

La travagliata storia d’amore tra l’aspirante scrittrice Sanem ed il bel fotografo Can continua ad avere forti altri e bassi.

Dopo la vicenda del profumo e l’arresto di Aylin e Fabbri l’umore dei collaboratori dell’agenzia migliorerà ma tra i due protagonisti continueranno gli screzi.

Sanem e Can vivranno ancora momenti di allontanamento emotivo e gli amici della coppia tenteranno di intervenire per riavvicinarli.

Cengiz parlerà infatti con la bella Sanem per convincerla a cambiare il proprio modo di farefare. Secondo l’amico infatti la Ozdemir dovrebbe riscoprire il suo lato allegro che ha affascinato Can!

Anche la sorella maggiore di Sanem, Leyla decide di intervenire chiedendo ad Emre di riavvicinare i due fidanzati. Il fratello di Can sarà d’accordo. I due decideranno di convincere Sanem a raggiungere Can fuori città.

Anticipazioni prossimo episodio: Can nella rete di Polen?

I due innamorati rischiano di allontanarsi ancora di più poiché Can sta valutando la proposta di un lavoro all’estero fatta da Polen. Proprio il rapporto con la donna è motivo di preoccupazione per Sanem che teme il riavvicinamento tra i due.

La ragazza saprà dalla sorella Leyla che Can farà una capatina fuori città proprio con Polen per discutere della proposta. Se da principio non vorrà seguirli, grazie al consiglio della sorella deciderà di recarsi anche lei sul posto.

Nel frattempo anche tra i genitori di Sanem e Leyla le cose continueranno ad essere complicate: tra i due ci sarà una sfida commerciale molto sentita. La mamma di Sanem aveva infatti aperto un negozio di alimentari biologico costretto a chiedere perché senza licenza. Tra i due ci saranno ancora duri litigi.

Per seguire le vicende di DayDreamer non resta che sintonizzarsi su Canale 5 la domenica pomeriggio a partire dalle 16.20 in attesa che venga confermato l’atteso daytime!