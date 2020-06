DayDreamer torna su Canale 5 con un nuovo e imperdibile episodio che segnerà l’evoluzione dei personaggi di Can e Sanem

Scopriamo insieme tutte le anticipazioni relative a DayDreamer!

DayDreamer torna su Canale 5

Daydreamer – Le ali del sogno (Erkenci Kuş) è un serial televisivo turco trasmesso dal 10 giugno 2020 su Canale 5.

Il cast vede la partecipazione di Demet Özdemir nel ruolo di Sanem Aydın, Can Yaman in quello di Can Divit, Özlem Tokaslan nei panni di Mevkibe Aydın, Cihan Ercan in quelli di Muzaffer “Zebercet” Kaya, mente Öznur Serçeler interpreta Leyla Aydın e Birand Tunca è Emre Divit.

La fiction sta ottenendo grande successo tra il pubblico italiano, che non sta nella pelle di vedere il prossimo episodio, in onda lunedì 29 giugno 2020, del quale conosciamo già le anticipazioni!

L’evoluzione di Aylin

Aylin riuscirà a entrare in possesso delle foto della campagna in favore delle donne fatta da Can, in cui Sanem appare come modella. Nel frattempo, Osman fingerà di essere il fidanzato di Sanem.

Inoltre, Muzaffer scoprirà per caso ciò che sta accadendo e fraintenderà completamente la situazione: a quel punto farà una scenata di gelosia ad Aydin, accusando anche il macellaio di aver tradito la loro amicizia.

Il chiarimento di Can

Dopo, Aylin si metterà in contatto con un hacker, a cui chiederà di scattare delle foto simili a quelle di Can e di inserirle in un sito retrodatato di un anno.

L’obiettivo di Aylin è quello di far accusare il fotografo di plagio: nel frattempo, La donna continuerà a mantenere all’oscuro Emre e lo sedurrà.

Infine, il personaggio di Sanem si ritroverà a dover gestire Fabbri, che è ancora convinto che lei e Can stiano insieme. Muzaffer si struggerà d’amore per lei, mentre, stanco dei vari fraintendimenti che si sono venuti a creare, Can sentirà l’esigenza di chiarire il suo rapporto con Sanem.