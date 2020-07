DayDreamer, anticipazioni 20 luglio 2020: scoppia la gelosia di Sanem

DayDreamer torna con nuovi e appassionanti episodi, che intratterranno i fan della fiction turca, scopriamo tutti i dettagli in base alle anticipazioni

Vediamo insieme cosa accadrà nei prossimi appuntamenti di DayDreamer e in particolare nella puntata che andrà in onda lunedì, 20 luglio 2020!

Can e Sanem sempre più vicini

Nell’episodio di DayDreamer – Le Ali del Sogno in onda lunedì, 20 luglio 2020, i due protagonisti della serie, Can e Sanem non riusciranno a concretizzare e a scambiarsi il bacio tanto atteso dai telespettatori.

Il motivo? l’arrivo improvviso di Deren, che li interromperà per avvisarli che non tutto sta andando come previsto in azienda.

La direttrice creativa della Fikri Harika, infatti, dirà al fotografo che gli operatori, occupati nella realizzazione dello spot pubblicitario per Levant, dovranno effettuare di nuovo le riprese a causa di un guasto.

Per quanto riguarda le registrazioni dello spot pubblicitario, Osman si troverà sul set e la sua performance sarà apprezzata tantissimo. L’affascinante macellaio sembrerà un vero e proprio modello.

Il ruolo del giovane sarà quello di sorseggiare, per una giornata intera, la bevanda biologica che viene prodotta dall’azienda, a cui appartiene al signor Levent.

La gelosia di Sanem

Successivamente, accadrà un episodio che scatenerà le gelosie di Sanem. Can, infatti, verrà raggiunto da Polen: ciò turberà molto l’aspirante scrittrice. Fortunatamente, il fotografo si avvicinerà immediatamente a lei, dicendole che tra lui e la sua ex compagna in realtà non c’è più nulla da tempo.

Anche Sanem tranquillizzerà Can, dicendogli di non aver passato la notte con il signor Levent, come lui invece credeva. Sarà proprio in quest’occasione che la coppia rischierà di baciarsi.

Purtroppo, però, vi sarà un guasto tecnico sul set, che risulterà inutilizzabile. A dare la brutta notizia al fratello di Emre, quando si troverà vicino a Sanem, sarà Deren, la direttrice creativa dell’azienda.