DayDreamer, anticipazioni 15 luglio: il bacio inaspettato

DayDreamer torna su Canale 5 con nuovi episodi che metteranno in evidenza i personaggi di Can e Sanem, vediamo insieme le anticipazioni

Scopriamo insieme cosa accadrà nelle prossime puntate di DayDreamer, durante le quali i telespettatori assisteranno alle evoluzioni nella storyline che riguarda Can e Sanem!

L’arrivo di Polen

Le anticipazioni di DayDreamer rivelano che, nella puntata che andrà in onda mercoledì, 15 luglio 2020, Polen si ritroverà al rifugio di Can. Sarà in quell’occasione che la donna comprenderà come in realtà Can sia innamorato di Sanem.

Il fotografo, proprio in virtù del suo sentimento, rimarrà spiazzato dall’arrivo della donna e la allontanerà subito dal proprio chalet.

In azienda sta per svolgersi lo shooting e Leyla ha convinto Osman a occuparsi del catering vegetariano. Polen, intanto, ha deciso di restare a Istanbul qualche giorno in più e intende scoprire tutto quello che può su Sanem.

Nel prossimo appuntamento, i telespettatori vedranno come Can e Sanem siano sempre più vicini. Nonostante il fotografo le abbia dichiarato i suoi sentimenti, però, l’aspirante scrittrice non è stata in grado di dirgli cosa prova.

Il bacio tra Sanem e Can

Inoltre, tra Deren e Aylin vi sarà molta competizione durante le riprese dello spot. I due arriveranno a scontrarsi: scoppierà una forte discussione a causa delle vicende passate.

Dopo il forte litigio, però, i due riusciranno a chiarire e saranno sul punto di baciarsi. Verranno, però, interrotti per motivi lavorativi. Nel frattempo, Aylin metterà in guardia Polen su Sanem.

Infine i dipendenti dell’azienda dovranno lavorare duramente per il nuovo progetto e passeranno la notte a casa dei Divit.

Per scoprire quali saranno le altre novità dell’amatissima soap opera turca di DayDreamer – Le Ali del Sogno, al pubblico non rimane altro che sintonizzarsi su Canale 5, martedì, 14 luglio 2020, nei pomeriggi di Mediaset.