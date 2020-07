DayDreamer, anticipazioni 14 luglio: il progetto di Nihat

DayDreamer torna su Canale 5 con nuovi episodi che metteranno in evidenza i personaggi di Nihat e Osman, vediamo insieme le anticipazioni

Scopriamo insieme cosa accadrà nelle prossime puntate di DayDreamer, durante le quali i telespettatori assisteranno alle evoluzioni nei personaggi di Nihat e Osman!

Il progetto di Nihat

Nella puntata in onda su Canale 5, martedì, 14 luglio 2020, il pubblico avrà modo di vedere che il signor Nihat, stufo di rimanere a casa, deciderà di aprire una nuova boutique di polpette vegane, con l’ausilio di Muzzafer e Osman.

L’affascinante macellaio verrà chiamato a occuparsi del catering vegano, che avrà luogo alla Fikri Harika nel corso della realizzazione dello spot pubblicitario per i prodotti del signor Levant.

Sembra che la fiction voglia puntare sulla focalizzazione di altri personaggi che non siano soltanto quelli di Sanem e di Can. Probabilmente, questo nuovo obiettivo servirà in qualche modo alla storyline principale e si intreccerà con la trama che riguarda il fotografo e l’aspirante scrittrice.

Osman diventa modello

Nihat e Muzzafer dovranno attendere del tempo prima di mettere in porto il loro progetto. L’affascinante carnezziere riceverà una proposta davvero allettante da parte della direttrice creativa dell’agenzia dei Divit.

Il giovane, grazie alla richiesta di Deren e Leyla, dovrà occuparsi del catering per lo shooting fotografico organizzato dalla Fikri Harika.

Nel corso degli spot pubblicitari dei prodotti organici, che sono di proprietà del signor Levent, Osman verrà scelto come modello per pubblicizzare una nota marca di bevande.

Mentre, la signora Mevkibe sarà assolutamente contraria al nuovo progetto del marito: la donna vorrà restituire il minimarket al compagno di vita, a patto che l’uomo rinunci all’apertura del negozio per vegani.

Per scoprire quali saranno le altre novità dell’amatissima soap opera turca di DayDreamer – Le Ali del Sogno, al pubblico non rimane altro che sintonizzarsi su Canale 5, martedì, 14 luglio 2020, nei pomeriggi di Mediaset.