DayDreamer anticipazioni 13 dicembre: Can e Sanem passano la notte insieme

Nuovi colpi di scena per i protagonisti di DayDreamer, occhi puntati su Sanem, Can e Polen: una puntata imperdibile!

DayDreamer, anticipazioni: Can invita Sanem in camera sua

La prossima puntata della soap turca andrà infatti in onda domenica prossima 13 dicembre 2020 a partire dalle 16.20 su Canale 5.

Le vicende si snoderanno ancora una volta tra le peripezie amorose del bel Divit, impersonato da Can Yaman, con Sanem (Demet Özdemir).

Il fotografo e l’aspirante attrice si ritroveranno nello stesso albergo per seguire un convegno. Il destino però interverrà anche questa volta per avvicinare i due.

Sanem infatti avrà dei problemi con il riscaldamento della sua camera e chiederà di poter averne un’altra.

Purtroppo non vi saranno più camere disponibili ed allora Can arriverà in suo aiuto offrendole di poter passare la notte bella camera con lui.

Anticipazioni 13 dicembre: la furia di Polen

Le anticipazioni, come riporta anche Blasting News, rivelano che l’idillio tra i due protagonisti no durerà a lungo perché la mattina seguente sarà Polen a piombare in albergo.

La scienziata proseguirà nel tentativo di allontanare il bel fotografo e la sorella minore di Leyla. Polen infatti proverà per l’ennesima volta a farli litigare.

Spoiler di domenica: Osman scelto come modello

La serie che anche in Italia ha raggiunto un consenso di pubblico molto elevato occupa il pomeriggio domenicale di Canale 5, trainando gli ascolti verso Domenica Live.

Mentre le anticipazioni annunciano il probabile arrivo del day time della soap a breve, nell’episodio di domenica prossima accadranno molti colpi di scena.

Un cliente dell’agenzia Fikri Harika sceglierà Osman per il ruolo di modello in una campagna pubblicitaria e Leyla, Emre e Deren rimarranno molto sorpresi da tale decisione.

