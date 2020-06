Daydreamer, anticipazioni 1° luglio: Can lascia tutto e va via!

Daydreamer torna su Canale 5 con un nuovo e avvincente episodio che verrà trasmesso su Canale 5, scopriamo tutte le anticipazioni

Scopriamo insieme cosa accadrà nella puntata di DayDreamer in onda il prossimo 1° luglio 2020 su Canale 5!

La fuga di Can

Nella puntate di Daydreamer in onda il 1° luglio vedremo come l’avvocato e amico di Can, Metin, comunicherà all’uomo sia stato sospeso come fotografo dall’associazione di cui fa parte.

La qualifica di socio di Can, infatti, non è valida fino a quando non viene dimostrata la sua innocenza. Il fotografo, a quel punto, deciderà di abbandonare l’agenzia e il suo lavoro facendo perdere le sue tracce.

Can deciderà a quel punto di rendersi irreperibile e di non dire a nessuno dove ha scelto di andare. Nel frattempo, l’azienda sarà nel caos, quando verrà rivelato che i rappresentanti dell’associazione dei fotografi desiderano interrogare Can per dargli la possibilità di difendersi.

Il caos scaturirà dal momento in cui nessuno sarà in grado di trovare Can e di comunicargli tale sorprendente notizia. Sanem si sentirà in colpa per quanto accaduto e chiederà ad Ayhan di risalire a chi ha falsificato il sito: in questo modo verrà dimostrato che Can in realtà è innocente.

Sanem ritrova Can

Nel frattempo, Emre inizierà a dubitare della sua fidanzata Aylin, poiché il suo intento non è mai stato quello di rovinare la reputazione del fratello.

Nel prossimo episodio in onda su Canale 5, Sanem sarà presa dai sensi di colpa, perché, per colpa sua, Aylin ha trovato le foto sul cellulare di Emre. Deciderà perciò di mettersi alla ricerca di Can, e alla fine lo ritroverà in un bosco isolato.

Sarà nel corso di questo incontro che Sanem raggiungerà l’obiettivo di rivelargli i suoi sentimento? No, di comunicargli che tra poco avrà luogo l’incontro tra il giovane e i rappresentanti dell’associazione dei fotografi.