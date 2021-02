Dayane Mello, svelata l’agghiacciante causa della morte del fratello 26enne

Una notizia, quella della morte del fratello della gieffina che ha sconvolto il reality. Il fratello Lucas purtroppo ha perso la vita a soli 26 anni.

Un fulmine a ciel sereno per Dayane Mello: la vera causa della morte di Lucas, suo fratello, è da brividi e ha lasciato i fan del reality senza parole.



La gieffina ha preso una decisione dopo la comunicazione della notizia del tragico lutto che ha lasciato tutti senza parole.

Grande Fratello Vip, Mello perde il fratello 26enne: la vera causa del decesso

La terribile notizia della morte del giovane Lucas ha fatto il giro del web. Il fratello di Dayane Mello è deceduto poche ore fa, ma solo da poco sono state rese note le vere cause del decesso.

La modella è stata prontamente allertata dallo staff della terribile perdita. Il sito Globo.com racconta di un tragico incidente stradale: il ragazzo in strada è stato vittima di un terrificante impatto nella notte a Lontras, comune del Brasile nello Stato di Santa Catarina.

La difficile decisione della modella

Proprio in mattinata Dayane è stata chiamata dagli autori nel confessionale perché sapesse la straziante notizia. Dopo un’ora ha comunicato il tutto ai suoi compagni. Tutti gli inquilini si sono stretti attorno al suo dolore. Dayane ha raccontato tra lacrime e singhiozzi:

“Lui doveva fare 27 anni il 9 marzo, era il mio unico fratello da parte di mio padre e sua moglie. La vita è un attimo”.

La Mello ha dovuto prendere una decisione: andare in Brasile abbandonando il gioco o restare nella casa. La gieffina ha deciso di restare nel gioco per un motivo comprensibile:

“Non posso andare in Brasile perché devo fare la quarantena. Starei in quarantena in un container, da sola..”.

Non è facile la situazione in Brasile e la Mello lo sa: tra l’altro i voli di rientro dal Brasile in Italia al momento sono bloccati almeno fino al 15 febbraio. Insomma sarebbe complicato e lungo: la modella non potrebbe rivedere sui fratello un’ultima volta prima della sepoltura.

Tutti nella casa hanno appoggiato la sua decisione.