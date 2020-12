Di fronte agli addominali rilassati di Mario Ermito, Dayane Mello si lascia andare ad un giudizio tanto gratuito quanto urticante.

La spudorata schiettezza di Dayane Mello affonda i denti sinistri nella giugulare del suo coinquilino Mario Ermito. La modella brasiliana, sempre molto solerte nel mettere alla berlina il vippone di turno, si è resa protagonista di una uscita infelice che ha fomentato l’ira del pubblico

Oggetto delle polemiche è una frase della modella captata dalle telecamere del Grande Fratello Vip e divulgata in tempo reale sui social. Oggetto dell’insindacabile giudizio di Dayane è la prova costume di Mario Ermito.

GF Vip 5, Dayane Mello mette alla berlina Mario Ermito

L’affascinante attore si è mostrato al cospetto della sua coinquilina sfoderando un costume da bagno. Dayane lo ha esaminato da testa a piedi, abbandonandosi ad un giudizio gratuito che lascia il tempo che trova:

“Con 5 kg in più diventi obeso, ti ho detto che devi stare attento a non ingrassare perché è un attimo che diventi ciccione”

Gli aficionados del GF Vip alzano gli occhi al cielo come per dire: “Eccone un’altra”. Questa edizione, in effetti, è stata fin qui segnata da numerose esclamazioni infelici che rasentano il bodyshaming più estremo.

Stando al parere dei telespettatori più accorti, questa non sarebbe la prima volta che Dayane Mello regala perle di cattiveria sulla silhouette dei suoi coinquilini. In un’altra occasione la modella avrebbe espresso giudizi anche sul fisico di Rosalinda Cannavò e Giulia Salemi.

Dayane a Mario: “Con 5 kg in più diventi obeso, ti ho detto che devi stare attento a non ingrassare perché è un attimo che diventi ciccione” #GFvip pic.twitter.com/QG8VEg6io2 — BagnoTrash (@TrashAmmme) December 28, 2020