Dayane Mello, segreti e amori taciuti: spunta l’ombra di una fidanzata modella

Prima di buttarsi a capofitto nell’inesplicabile amicizia con Rosalinda Cannavò, Dayane Mello avrebbe instaurato un’amicizia speciale con una modella di nome Maria. È questa l’indiscrezione, maliziosissima, lanciata dal magazine Oggi.

Nell’ultimo numero del noto settimanale si scopre che Dayane Mello, attuale concorrente del reality show Grande Fratello Vip 5, avrebbe una relazione passionale con una fantastica modella della sua stessa agenzia: la Benegas Management.

Lo sferzante giornalista Alberto Dandolo lancia la granata:

Non sono stati forniti ulteriori dettagli in merito all’identità della supermodella. Stando a quanto riferito dal settimanale Oggi, sarebbe pressapoco impossibile rintracciare la donna nel vasto portfolio delle modelle dell’agenzia.

Com’era prevedibile, la notizia sta rimbalzando sui principali social network, destando curiosità e perplessità. Disparate le reazioni dei fan.

Ma io non avevo letto di questa notizia , come se non fossimo già tutti in un circo ambulante adesso esce fuori che Dayane sta con una modella di nome Maria , sto male #rosmello

— Sara 🐯 (@__satura__) December 23, 2020