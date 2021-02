“Sei un’affamata di…”. Dayane Mello picchia duro su Giulia Salemi: cala il gelo al GF Vip

Lunedì notte nella casa del Grande Fratello Vip è andato in scena l’ennesimo duello rusticano. Protagoniste dello scontro Dayane Mello e Giulia Salemi. A prendere la parola è stata la collerica influencer piacentina.

L’ennesimo scontro vis-à-vis avvenuto non in puntata, ma sotto gli occhi dei telespettatori notturni, ha monopolizzato l’attenzione collettiva. Una scena più da ring che da reality show.

Al termine della trentaseiesima puntata del Grande Fratello Vip 5, uno scambio di sguardi tutt’altro che amichevole, seguito da uno scambio di frecciatine ancor meno amichevole, ha dato vita ad un botta e risposta prepotente tra le due donne alfa della casa.

Ad aprire il fuoco ci ha pensato Giulia Salemi:

Rovente e tempestiva la replica di Dayane Mello:

“Vorrei sapere che cosa avresti dato a questo grande fratello se non ti fossi messa con Pierpaolo e se ora non ti fossi messa a parlare male di Tommaso! Per me tu sei un’affamata di fama e ti interessa solo quello!”