“L’ultimo incontro con Mario Balotelli è stato 5 mesi fa”. GF Vip, Dayane Mello spiazza tutti

Un rapporto intermittente in cui si lasciano e si riprendono più volte nel corso del tempo. È questo l’amore “tira e molla” tra Dayane Mello e il calciatore Mario Balotelli.

È stata una giornata all’insegna delle confessioni esplosive quella che si è consumata ieri, mercoledì 9 dicembre, nella casa del Grande Fratello Vip 5. L’argomento è sempre il solito, i fari sono puntati ancora una volta su di lui: Mario Balotelli.

Dayane Mello torna a parlare del noto calciatore e si abbandona ad una rivelazione inaspettata. Stando alle sue ultime dichiarazioni, il legame con il suo ex partner durerebbe da ben 10 anni:

“Ho avuto una storia con Mario per tre mesi, poi sono andata a Manchester. Poi ci siamo visti quando è finita la storia con il padre di mia figlia, e ancora cinque mesi fa. Ogni anno in qualche periodo della mia vita ci siamo visti, in questi dieci anni ci siamo sempre visti”

Dayane Mello, l’amore “tira e molla” con Mario Balotelli

La trentunenne brasiliana non fa mistero del suo rapporto ingarbugliato con Super Mario. La loro relazione non si sarebbe mai interrotta completamente e nei confronti del calciatore lei si è sempre dimostrata open-minded:

“Ci siamo visti in amicizia, amore, a volte solo per guardarci e fare due chiacchiere… È un ragazzo molto speciale, mi vuole bene”

Nonostante il loro ultimo diverbio avvenuto nella dodicesima puntata del GF Vip, l’esuberante modella va fiera del suo affiatamento con Mario. Nei riguardi del suo ex esprime solo parole di elogio:

“Ha fatto tante cose belle per me. Mi ha fatto trovare 100 rose nella macchina e ha chiuso tutto un ristorante per noi. Abbiamo cenato in un tavolo in mezzo al ristorante. Era il nostro terzo o quarto incontro. Lui è molto romantico…”

Insomma, un vero e proprio gentleman. Peccato che non siano dello stesso avviso le numerose ex fidanzate del calciatore, che da anni lo etichettano come incorreggibile sciupafemmine e donnaiolo incallito.