La modella brasiliana non perde mai l’occasione per stupire i suoi fan: vediamo il meraviglioso scatto.

Dayane Mello su i suoi profili social ha annunciato il grave lutto di sua madre, morta a causa di un cancro.

Un dolore inimmaginabile, le due hanno sempre avuto un rapporto difficile, si sono riavvicinate soltanto pochi mesi fa.

Per questo la sua amica Rosalinda Cannavò è corsa da lei per consolarla e passare un weekend da sole.

Su Instagram hanno pubblicato alcuni scatti meravigliosi dove si mostrano più vicine che mai.

La modella brasiliana ha anche scritto una bellissima dedica per la sua amica:

“ Saremo sempre qui l’una per l’altra e non c’è niente di più concreto e certo della nostra complicità e scambio. Grazie per essere sempre con me, perché io sarò sempre qui per te”.