Dayane Mello, lato b mozzafiato in primo piano: un panorama che non...

Dayane Mello baciata dal sole, mostra il suo perfetto lato b: la foto sta facendo il giro del web.

La modella brasiliana è sempre più bella, il suo fascino è indescrivibile. Dopo la terribile notizia, prova a distrarsi sotto il sole cocente.

Dayane Mello, la terribile notizia

Dopo la terribile scomparsa improvvisa di suo fratello Lucas, Dayane ha dovuto affrontare un’ennesima drastica notizia, annunciata sul suo account Instagram, che riguarda sua mamma.

Quando entrò nella casa del Grande Fratello Vip, raccontò che non aveva un bel rapporto con lei.

La modella brasiliana, ha spiegato sui social che il 25 maggio era il compleanno dei suoi genitori.

Ma ha voluto soprattutto celebrare gli anni di sua madre, la donna che le ha dato vita, ma che è costretta a combattere contro una malattia crudele: il cancro.

Una dichiarazione che ha spiazzato i fan, ma in poco tempo è stata circondata da un grande affetto e solidarietà.

Addirittura su Twitter, i suoi follower più stretti, hanno fatto andare l’hashtag #DAYANETIAMIAMO primo in tendenza.

Un gesto virtuale, che però in questo periodo scalda il cuore della modella brasiliana.

Intanto per distrarsi un po’ da questo dramma, si prende del tempo per se stessa e per staccare la mente.

Dayane Mello, lo scatto è illegale

La bellissima ex gieffina, poco fa ha condiviso con i suoi follower una foto del suo perfetto lato b.

Nell’immagine si mostra di spalle, sfoggiando un costume giallo fluo che le sta benissimo.

Facendo più attenzione si può notare il bellissimo luogo in cui si trova, precisamente a Nerano in Campania, un posto paradisiaco infatti viene soprannominato “La Conca del Sogno.”

E’ uno dei posti preferiti di Dayane, quando ha del tempo libero o vuole staccare un po’ va proprio lì.

Ma l’attenzione dei follower non è andata sul luogo, bensì sul meraviglioso lato b della Mello.

L’ex gieffina non perde mai l’occasione di stupire i suoi follower e uno scatto così piccante non lo postava da un po’, per questo ha ottenuto più di 3 mila commenti in pochissimo tempo.

