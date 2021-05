Dayane Mello, il lato b in primo piano è da censura: un...

Dayane Mello, riesce sempre a stupire i follower con il suo corpo perfetto, stavolta ha proprio esagerato.

La bellissima modella brasiliana poche ore fa ha postato un reel su Instagram dove ha incantato l’intero web: vediamolo!

Curiosità su Dayane Mello

Non tutti sanno che prima di raggiungere il successo, Dayane Mello ha avuto davvero una vita molto difficile.

Suo padre era sempre impegnato nell’esercito brasiliano e sua madre ha abbandonato lei e i suoi fratelli.

Per questo la modella brasiliana è stata costretta a stringere i denti e portare avanti una famiglia intera già da quando era piccola.

Non è stato affatto facile per lei, ma grazie a suo padre è riuscita ad avere un po’ di stabilità nella sua vita.

Al momento Dayane e sua madre non hanno nessun legame anche perché la donna vive in Brasile e Dayane vive in Italia qui con sua figlia, Sofia.

Lei ha passato una vita intera a rimboccarsi le maniche, ma piano piano i risultati sono arrivati ed ora è una modella di successo conosciuta in varie parti del mondo.

Dayane ha lavorato per i brand più famosi al mondo e nel corso della sua carriera ha partecipato anche a vari programmi televisivi molto importanti.

Tra questi ricordiamo: Ballando con le stelle, Pechino Express, L’Isola del Famosi e infine Grande Fratello Vip.

Come dimenticare le numerose polemiche per l’abito che ha indossato alla Mostra del Cinema di Venezia, dato che in molti lo hanno considerato volgare.

Dayane Mello: il video è da censura!

Poche ore fa la bellissima modella brasiliana ha postato un reel dove ha lasciato tutti a bocca aperta.

Il suo profilo Instagram, è molto seguito infatti ha ben un milione di follower che la seguono ogni giorno.

Molto spesso condivide delle foto davvero molto sensuali e provocanti.

Anche oggi ha deciso di postare un video in costume, dove mostra tutta la sua bellezza.

Nel reel indossa un costume rosso che le sta benissimo, il lato b in primo piano ha fatto impazzire l’intero web, infatti ha ricevuto più di 30 mila like in pochissimo tempo.

Davanti a Dayane c’è anche un immenso panorama con un mare blu davvero splendido e un sole abbagliante che illumina il suo fantastico corpo.