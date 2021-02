Dayane Mello, spuntano le foto da brividi del mortale incidente del fratello

Delle foto che fanno accapponare la pelle quelle apparse poche ore fa. Il fratello di Dayane Mello, Lucas, è stato vittima di un terribile incidente.

La gieffina sta vivendo ore terribili: Dayane Mello ha perso suo fratello Lucas di solo 26 anni in seguito ad un terribile incidente stradale. Le foto del rovinoso impatto sono state pubblicate solo qualche ora fa.



Dayane sta cercando di resistere, ma si certo non è facile accettare la perdita di un familiare, soprattutto in un modo così repentino e terribile. Le foto dell’incidente di Lucas sono terribili.

Dayane Mello, le foto da brividi dell’incidente del fratello

Delle foto che fanno rabbrividire: Dayane Mello è sicuramente troppo sconvolta per vederle. Probabilmente il GF eviterà di fargliele vedere. Poche ore fa sono arrivate dal Brasile le terribili immagini.

La 31enne modella brasiliana aveva un bellissimo rapporto con fratello quasi 27enne. Ancora non è emersa la dinamica reale dell’incidente che ha coinvolto il povero Lucas.

Il covid e le norme correlate hanno impedito a Dayane di potersi recare dalla famiglia in Sud America per dargli un ultimo saluto ed è per questo che ha deciso di restare nella casa del Grande Fratello.

Lucas Mello è morto in seguito ad un terribile schianto avvenuto in autostrada contro un camion. Il tutto è accaduto alle ore 22:45 di martedì 2 febbraio 2021, in Italia erano le 02:45.

Emergono solo ora alcuni dettagli sull’incidente fatale: l’auto con a bordo Lucas avrebbe invaso la corsia finendo per schiantarsi contro il tir che proveniva dalla corsia opposta. Lucas era solo nel veicolo.

Com’è morto il fratello di Dayane

A bordo del Tir c’era invece un autotrasportatore 55enne che per fortuna sta bene. Dopo l’esame dell’alcol test si è appurato che il signore era in condizioni idonee per guidare. Ma perché Lucas ha invaso l’altra corsia?

Si ipotizza, per adesso, un colpo di sonno.

Per sostenere Dayane, i gieffini hanno preso una decisione: uscire tutti in blocco lunedì 8 febbraio e di volere che venga riconosciuta ufficialmente la vittoria a Dayane.

Ma i contratti firmati impongono rigide regole che evidentemente non permetteranno agli inquilini di decretare così il vincitore.