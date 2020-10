Gf Vip, Dayane Mello ‘Mia mamma? Una prostituta, il compagno mi picchiava’: la terribile infanzia

Grande Fratello Vip 5, la modella parla a cuore aperto della sua drammatica infanzia: difficile trattenere le lacrime.

Dopo aver parlato della sua intensa storia d’amore con Mario Balotelli, la modella brasiliana ha deciso di raccontare la sua difficile infanzia.

Un passato doloroso che ha voluto condividere con gli altri coinquilini della casa di Cinecittà.

Il difficile passato di Dayane Mello

La nota modella continua a far parlare di sé. Questa volta non per la sua intensa storia d’amore con il calciatore italiano, ma per il suo passato non semplice. Dayane Mello ha voluto dare voce al suo dolore e condividere un periodo fatto di ricordi non felici con gli altri coinquilini della casa più spiata dagli italiani.

Nonostante sia una modella bellissima, ha rivelato che, da piccola, era considerata la ragazza più brutta della cittadina nell’isola di Santa Caterina e, difficile da credere, nessun ragazzo voleva baciarla. Ha conosciuto suo padre solo quando aveva quattro anni in quanto i suoi genitori non vivevano insieme.

Il successo arriva a 16 quando viene notata per la sua disarmante bellezza tanto da diventare una nota modella in Cile. Grazie ai primi guadagni, è riuscita ad aiutare la sua famiglia in Brasile successivamente ha cercato di ricostruire il rapporto con il padre. Tuttavia, in passato la giovane ha dovuto fare conti con una realtà dolorosa.

Il triste racconto della modella

Impossibile dimenticare il periodo di povertà vissuto insieme alla sua famiglia. Uno dei suoi fratelli, ammette, si recava dai vicini per avere un po’ di cibo e la mamma si prostituiva.

Inoltre, Dayane Mello ha raccontato che il compagno della mamma era molto violento con lei ed era solito picchiarla. Per questo motivo, oggi ha un rapporto conflittuale con la donna che non è riuscita a proteggerla.