“A Natale con nessuno”. Dayane Mello, troppo dolore: il pianto disperato

Dayane Mello non riesce a frenare le emozioni. Nonostante le innumerevoli distrazioni della casa del GF Vip, l’inquietudine si fa sentire. La trentunenne brasiliana fa un bilancio dell’ultima puntata del reality show ed esprime grande timore per il giudizio del pubblico.

Dopo il faccia a faccia di fuoco con Stefano Bettarini, avvenuto durante la puntata di venerdì 6 novembre, Dayane non si dà pace. Visibilmente turbata, si isola nella stanza-lavatrice con Adua Del Vesco e si abbandona ad un pianto catartico.

Emozioni incontenibili vengono a galla nella casa del Grande Fratello Vip 5. A causa della forte mancanza per i suoi affetti familiari, Dayane ammette di sentirsi schiacciata dalla solitudine.

Inquadrata dalla regia del GF Vip, la modella non trattiene le lacrime e il suo dolore viene proiettato in diretta su Mediaset Extra:

“Questa situazione non l’ho creata io, ci sono stata male. Mi manca la mia famiglia. Qua ho solo te… La tua amicizia è la cosa più bella che porterò con me. Esco da qui che è Natale ed non ho nessuno con cui stare, non posso andare in Brasile e nessuno può venire a trovarmi”