Dayane Mello come Elettra Lamborghini si tolgono tutto: gli scatti sono da cardiopalma – FOTO

Giocano sul web Dayane Mello ed Elettra Lamborghini, sia la bella ereditiera che la modella brasiliana si mostrano prendendo alla sprovvista la community che è esplosa in commenti entusiasti.

La community delle due bellezze non ha retto e così è esplosa in commenti entusiasti dopo che entrambe si sono mostrate con indosso solo gli slip. Come se non bastassero le temperature elevate di questa calda estate, tanto che la colonnina rischia di saltare con le due donne che mandano in giro foto da cardiopalma!

Dayane Mello ed Elettra Lamborghini le foto bollenti mandano tutti in tilt

Dall’alto del suo milione di follower la bellissima Dayane Mello è una vera bomba sexy, le sue curve mozzafiato fanno sognare l’intero web che va in visibilio ad ogni suo scatto bollente.

La modella si è mostrata con i capelli sciolti ondulati e il solo slip di un costumino rosa a strisce bianche, mentre si copre il seno nudo con le mani, una vera bellezza di Madre Natura.

Lo sguardo di sfida di Dayane è rivolto alla macchina fotografica di Dario Plozzer, è lui l’artista dei suoi servizi moda questo è di uno shooting per il brand Magicdream di cui lei è testimonial.

Potrebbe sembrare che ci sia una competizione occulta tra le due dive dei social Dayane Mello ed Elettra Lamborghini che quasi simultaneamente hanno pubblicato due scatti che le raffigurano nude come mamma le ha fatte.

La bella ereditiera Elettra Lamborghini indossa uno slip bianco mentre è pacificamente seduta a terra tra le braccia del marito e produttore musicale Afrojack, il quale le copre il seno abbracciandola stretta.

Dunque si è aperta una sfida giocata a suon di like in onore delle curve micidiali.