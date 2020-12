“Tutto organizzato e finto”. Dayane e Rosalinda, bluff mediatico smascherato

Una realtà spinta fino alla farsa. L’inesplicabile rapporto intimo tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò, nel secondo tempo del Grande Fratello Vip 5, non ha bisogno di particolari osservazioni. Si commenta da solo.

La tenera amicizia tra la modella brasiliana e l’attrice siciliana desta grande scalpore e curiosità. La realtà sembra essere sotto gli occhi di tutti e non necessita di esegeti specializzati.

Salvo Veneziano, spina nel fianco delle due gieffine, ritiene che il pubblico del Grande Fratello Vip abbia davanti una truffa mediatica che, oltre a suscitare grande confusione e perplessità, raggiunge i toni di una scadente messinscena.

Secondo l’ex storico concorrente della prima edizione del GF, la finta relazione tra Dayane e Rosalinda offenderebbe l’intelligenza dei telespettatori. Intervistato a “Non succederà più”, programma radiofonico in onda sull’emittente Radio Radio, Salvo Veneziano tuona così:

“Dayane è di una falsità atroce. Amore con Rosalinda? Ci stanno prendendo per i fondelli da quando è iniziato il GF Vip, sia lei sia l’altra ragazza. Si stanno inventando la qualsiasi cosa per far parlare di loro”