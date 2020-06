Gravissimo lutto per la serie Dawson’s Creek, l’addio del protagonista: ‘L’abbiamo perso nella notte’

Gravissimo lutto per la serie Dawson’s Creek, l’addio del protagonista: ‘L’abbiamo perso...

James Van Der Beek di Dawson’s Creek e la moglie perdono un altro figlio, lo straziante annuncio sui social: “E non ci sono parole per alleviare quel dolore”

Dawson’s Creek è una delle serie più amate degli Anni ’90, che è riuscita ad emozionare un’intera generazione con la storia di un gruppo di adolescenti di provincia alla costante ricerca della propria identità. Di recente, James Van Der Beek, ossia il protagonista della serie ha condiviso una tragica notizia con i suoi fan: lui e sua moglie hanno perso un altro bambino.

Dawson’s Creek: l’annuncio social

L’attore protagonista della serie cult degli anni ’90, Dawson’s Creek, ha condiviso una notizia sui social che ha commosso il popolo del web. Una nuova tragica perdita per James Van Der Beek. La settimana scorsa, confessa su Instagram, che la moglie Kimberly è stata trasportata d’urgenza all’ospedale e proprio quella notte la coppia ha dovuto fare i conti con la triste realtà.

Da tempo, l’attore vuole diventare papà del suo sesto figlio ma a distanza di pochi mesi ecco il drammatico annuncio sui social. Non è la prima volta per l’attore: infatti è il quinto aborto spontaneo per Kimberly. Ad ogni modo, il dolore provato emerge perfettamente dal messaggio pubblicato sul suo account ufficiale di Instagram.

Le parole dell’attore

Poche parole che esprimono il dolore che James Van Der Beek e sua moglie stanno provando in questo momento:

“Un’altra notte straziante di trasfusioni di sangue”

dichiara l’attore e poi sottolinea il senso di rabbia e di impotenza per questa grave perdita:

“C’è negazione, shock, intorpidimento, rabbia. E non ci sono parole per alleviare quel dolore”

