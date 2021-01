Dawson’s Creek sbarca su Netflix: anticipazioni sul ritorno del teen cult

Di quante serie si compone, trama e cast di una delle serie iconiche per generazioni di giovani: ecco proprio tutto su Dawson’s Creek tra pochissimo disponibile su Netflix!

Se non vuoi perderti spoiler e curiosità sulla serie cult con continua a seguirci!

Chi non conosce le avventure di Dawson, Joey e Pacey? Il fortunatissimo teen drama ha fatto breccia nei cuori di generazioni intere prima andando in onda dal 1998 al 2003 in America.

Sbarcato poi in Italia ha conquistato anche il nostro pubblico, consacrando le vicende dei ragazzi di Capeside tra le serie più fortunate di sempre.

Scritta dallo stesso autore del film Scream, altro cult indiscusso, Kevin Williamson, La serie si snoda in sei edizioni.

La trama ruota attorno al protagonista, Dawson Leary, un adolescente sognatore con l’obiettivo di diventare regista, ed i suoi amici.

Nel cast originale oltre a James Van Der Beek, troviamo Katie Holmes che interpreta Joey Potter la vicina di casa del 16enne Dawson.

Altro protagonista amatissimo è Joshua Jackson che interpreta il miglior amico di Dawson, Pacey Witter.

Il giovane Leary sarà poi colpito dalla nuova vicina Jen Lindley (Michelle Williams)

Tra gli altri protagonisti troviamo:

– Kerr Smith: Jack McPee

– Meredith Monroe: Andie McPie

– Mary Beth Peil: Evelyn Ryan

– John Wesley Shipp: Mitch, padre di Dawson

– Mary-Margareth Humes: Gail la mamma

– Nina Ripeto: Bessie la sorella di Joey

La serie cult sarà presto disponibile sulla piattaforma streaming Netflix per tutti gli storici fan ma anche per le nuove generazioni che saranno affascinate dai tormenti sentimentali dei ragazzi di Capeside.

A partire da venerdì 15 gennaio infatti la serie sarà finale disponibile sulla piattaforma a pagamento Netflix!

Dawson’s Creek — one of television’s most beloved coming-of-age stories — is coming to Netflix in The US on November 1

…and before you ask, the episodes won’t have the original theme song (sorry) pic.twitter.com/f07QkbdFJY

— Netflix (@netflix) October 19, 2020