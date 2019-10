Chi sono Davide Mengacci e Rudy Zerbi? Volto simbolo di Rete 4 con La domenica del Villaggio il primo, conduttore radiofonico e produttore discografico il secondo: sono in realtà padre e figlio

Scopriamone di più su Davide Mengacci e Rudy Zerbi, personaggi del mondo dello spettacolo uniti dallo strettissimo legame di parentela, venuto alla luce solo nel 2000.

Chi è Davide Mengacci

Nasce a Milano, l’8 settembre del 1948. Cresce nell’ambiente del Teatro Piccolo di Milano, dopo di che abbandona gli studi in Scienze Politiche per via dell’improvvisa scomparsa del padre. Inizia quindi a occuparsi dell’agenzia pubblicitaria di famiglia.

Dopo 13 anni, l’agenzia viene venduta e Mengacci inizia la sua carriera televisiva. Debutta debuttato su Canale 5 nel 1986 con il programma Otto Italie allo specchio, al quale seguono Diritto di cronaca, Questione di stile, Candid Camera Show, Roba da matti e Pentatlon.

Il successo vero e proprio arriva nel 1990, con Scene da un matrimonio, antenato dei docureality, diffusissimi a partire dal decennio successivo, che vede Mengacci nelle vesti di conduttore al di fuori di uno studio televisivo.

Conduce anche un blocco di Non è la Rai e dal luglio 1992 l’ultima edizione de Il pranzo è servito. Nel 1993 conduce Perdonami e dal 1996 è il volto noto de La domenica del villaggio, trasmissione itinerante in onda ogni settimana da una diversa località d’Italia, presentandone usi, costumi e tradizioni.

Negli anni 2000 ripropone Scene da un matrimonio e conduce Ricette di famiglia fino al 2013.

Oggi Davide Mengacci continua a condurre Ricette all’italiana, prima Ricette di famiglia, assieme ad Anna Moroni, su Rete 4.

Chi è Rudy Zerbi

Nasce il 3 febbraio del 1969 a Lodi da Luciana Coi, una ragazza madre milanese che aveva avuto una relazione con Davide Mengacci.

In età giovanile, Rudy decide di seguire la sua passione per la musica, diventando disc jockey. Dopo alcune esperienze radiofoniche, inizia l’attività di talent scout e produttore discografico presso la Sony Music.

Decide di abbandonare l’attività, per partecipare a vari programmi televisivi, come Amici di Maria De Filippi, Tu si che Vales, Pequeños gigantes e The Winner Is, nelle vesti di giurato o di insegnante.

Dal 2010 lavora a Radio Deejay, mentre nelle estati del 2011 e del 2012 è stato impegnato ogni mattina con Rudy Summer.

Nel 2019 è ospite fisso del Maurizio Costanzo Show e continua a ricoprire il ruolo di insegnante di canto nel talent show di successo di Canale 5 Amici di Maria De Filippi e Tu si Che Vales



Vita privata e curiosità

Quella che coinvolge Davide Mengacci e Rudy Zerbi è una storia davvero curiosa.

Il conduttore di Rete 4 e il produttore discografico di Lodi, infatti, si sono ricongiunti nel 2000, quando Rudy Zerbi aveva 31 anni, dopo che quest’ultimo aveva appreso dalla madre il noto conduttore de La Domenica Del Villaggio fosse il vero padre.

Messa da padre la rabbia per l’abbandono del padre Davide Mengacci, che aveva lasciato Rudy Zerbi con la madre quando era molto piccolo, il produttore discografico ha deciso di incontrarlo qualche anno fa e da allora la coppia si è ricongiunta.

I due sono anche stati ospiti del Maurizio Costanzo Show dove si sono seduti vicini e si sono mostrati parecchio complici.

Oltre a Rudy, Davide Mengacci ha altri due figli: Guido, avuto dall’attuale moglie, la regista televisiva Cini Liguori; e Matteo Mengacci, avuto da una precedente relazione.

Rudy Zerbi ha invece quattro figli, avuti da tre diverse compagne. La prima moglie è stata Simona, che gli ha dato due figli. Poi è stato legato a Carlotta Miti, nipote di Gianni Morandi, che ha dato alla luce il piccolo Edoardo Zerbi. L’attuale compagna è invece Maria Soledad Temporin, dalla quale ha avuto il piccolo Leo, nato nel 2017.