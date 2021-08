Davide Donadei, la sua condizione di salute e il futuro con Chiara Rabbi

Davide Donadei torna sui social dopo una lunga assenza e svela la verità sulle sue condizioni di salute.

Il giovane ha nuovi progetti con la fidanzata Chiara Rabbi, che vi sveliamo di seguito.

Qualche tempo fa, Davide Donadei era scomparso dai social preoccupando non poco i suoi fan.

Ora, l’ex tronista di Uomini e Donne è tornato rivelando la verità su quanto successogli.

Tutto è iniziato nel 2016, quando Davide aveva iniziato ad avvertire sintomi come la perdita dei capelli, le afte e i vari sfoghi cutanei.

Dopo l’esperienza a Uomini e Donne, poi, Davide aveva deciso di tornare in Puglia, per gestire un ristorante.

Nulla, però, è servito a fargli diminuire lo stress:

“Certi giorni non riuscivo nemmeno a guardarmi allo specchio, non andavo nemmeno al mare. Ho rifiutato tante proposte perché non mi sentivo bene con me stesso, mi sono chiuso nel mio ristorante.”