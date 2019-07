Davide Astori ‘certificato medico falso’ la terribile verità ad un anno dalla morte

Davide Astori, nuova inchiesta sulla morte dell’ex difensore della Fiorentina: “Certificato medico falso per occultare la verità”

Morte Davide Astori, emergono nuove rivelazioni sulla scomparsa del difensore della Nazionale e della Fiorentina.

Davide Astori, certificato medico falso

E’ passato poco più di un anno dalla notizia che ha sconvolto il mondo del calcio. Si è spento, il 4 marzo del 2018, Davide Astori capitano della squadra viola. Il calciatore è stato trovato privo di vita nella sua camera d’albergo durante una trasferta ad Udine. La morte di Davide Astori ha lasciato un vuoto nel cuore dei tifosi e soprattutto della sua famiglia. Una data che la compagna Francesca Fioretti non dimenticherà più nella sua vita. Da quel momento la ragazza ha preso una decisione importante per il suo futuro e per quello della piccola Vittoria. La giovane ha deciso di non abbandonare la casa in cui aveva costruito una famiglia con il compagno.

Dopo mesi da quel tragico evento, emergono nuovi elementi che complicano le indagini sulla morte del difensore. Secondo quanto riportato dal Quotidiano Nazionale, la procura della città natale del giocatore avrebbe aperto un ulteriore inchiesta. Lo scopo è quello di fare luce sul certificato medico. Il pubblico ministero ritiene che quest’ultimo sia stato falsificato.

I medici indagati per la morte del calciatore viola

Per la morte del giovane calciatore sono indagati due medici: Giorgio Galanti e Francesco Stagno. Il primo dei due indagati ha firmato l’idoneità sportiva di Davide Astori. E’ dell’ultima ora, la notizia del ritrovamento di un certificato medico datato 10 luglio 2017 in cui si legge che il difensore della Fiorentina è stato sottoposto ad un esame al cuore- Quest’ultimo necessario per analizzare e calcolare la deformazione del muscolo cardiaco.

Secondo il pm Antonino Nastasi si tratterebbe di un documento falso in quanto stilato in una data precedente o poco prima del 19 aprile 2019.