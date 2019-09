David Rossi, orologio in vendita online: spuntano i macabri annunci “denunciati” dalla figlia

La morte di David Rossi è ancora avvolta nel mistero, ma ora spuntano degli annunci macabri con la vendita online del suo orologio. Ecco la denuncia della figlia

Può qualcuno lucrare sulla morte di un uomo? E’ quello che sta accadendo a David Rossi con la vendita online del suo orologio. Ecco cosa sta succedendo.

La misteriosa morte di David Rossi

Ancora oggi è uno dei casi più misteriosi italiani, non solo per la modalità ma anche per i possibili insabbiamenti al fine che non emergano faccende secondarie ma molto importanti.

Un piccolo passo indietro alla sera del 6 marzo 2013 quando l’uomo chiama la moglie e la rassicura che dopo poco sarebbe rientrato a casa. Invece no, perché le telecamere di videosorveglianza riprendono la sua morte – terribile – mentre cade dalla finestra del suo ufficio e si schianta contro l’asfalto.

Omicidio o suicidio? L’immagine che rimane impressa negli occhidi tutti è l’avvicinarsi di un uomo che scruta il corpo senza vita della vittima e poi si dilegua sparendo nel nulla.

Nonostante ci siano state due archiviazioni del caso, la famiglia non si arrende chiede venga fatta luce su quanto accaduto all’uomo quella notte. Negli anni sono emersi molti dettagli, con tanto di coinvolgimento di persone influenti anche all’interno del Vaticano.

Che abbia visto qualcosa che non avrebbe dovuto?

La vendita online dell’orologio

Spunta un’altra faccenda che ha allertato i familiari, infatti il suo orologio è in vendita online con annunci a dir poco macabri e portati al lucrare sulle morti violente.

La figlia ha denunciato il fatto a Le Iene, raccontando di essersi imbattuta in diversi annunci che mirano a vendere l’oggetto del padre ovvero il Sector Expander 308 con didascalie inquietanti:

“david rossi e l’orologio della discordia oppure david rossi le ombre segrete dell’orologio di rocca salimbeni”

Carolina Orlandi, la figlia, spiega che non si tratta dell’originale :

“non sappiamo cosa vogliano queste persone: potrebbe essere una truffa o mirano a vendere un articolo uguale all’orologio di mio padre”

In ogni caso la famiglia sta pensando a come prendere provvedimenti in merito alla vicenda.