Vuoi incrementare i tuoi livelli di energia? C’è un frutto che proprio non puoi non mangiare.

Aumentano l’energia

I datteri sono ricchi di zuccheri naturali, quindi se hai bisogno di una rapida scarica di energia a metà giornata, invece di bere per una seconda tazza di caffè, opta per una manciata di datteri.

Allevia l’intossicazione e previene i postumi di una sbornia

Si pensa che l’alta concentrazione di fruttosio nei datteri aiuti ad accelerare il metabolismo dell’alcol e potrebbe portare sollievo se si avvertono i postumi di una sbornia.

Rafforzano le ossa

La maggior parte delle persone sa che ottenere abbastanza luce solare e cibi con vitamina D è vitale per la salute delle ossa, ma la combinazione di minerali come magnesio e rame che sono confezionati in datteri li rende anche un supercibo per rafforzare le ossa e per combattere l’eventuale insorgere l’osteoporosi.

Alleviano la costipazione

Un altro dei benefici dei datteri risiede nel fatto che essi sono ricchi di fibre solubili, che promuovono una digestione sana e regolare.

Se soffri di costipazione, prova a incorporare i datteri nella tua dieta e non dimenticare di bere tanta acqua, almeno 8 bicchieri al giorno.

Migliorano la salute del cuore

Preparare costantemente cene salutari per il cuore è un modo per aiutare il tuo organo vitale, ma le datteri sono ricchi di potassio, che è essenziale anche per mantenere la salute del tuo cuore ed essere sicuri che rimanga sempre in perfetta forma.

Riducono l’infiammazione

Il magnesio è un minerale noto per le sue proprietà anti-infiammatorie e puoi sicuramente trarre anche questo beneficio da questo prodigioso frutto.

Uno studio con oltre 3.700 partecipanti ha mostrato che una dieta ricca di magnesio era associata a una minore concentrazione di marker di infiammazione nelle donne in post menopausa. La curcuma può anche aiutare a ridurre l’infiammazione.