Date pagamento dei Bonus a Novembre: NASPI, reddito cittadinanza

Calendario date di pagamento pensioni e incentivi economici di Novembre 2020: Naspi, bonus bebè, reddito di cittadinanza e molto altro.

Gli incentivi economici da Coronavirus e le pensioni saranno anche questo mese pagate in anticipo: ecco il calendario dei pagamenti di novembre 2020.

Incentivi economici e pensioni a Novembre

Nel mese di novembre saranno elargiti molti bonus, incentivi economici e pensioni ai cittadini. Dovrebbero quasi certamente essere attivati anche i bonus biciclette e i bonus per internet e Pc.

Il Reddito di Cittadinanza sarà pagato per la fine del mese di novembre in data 27 novembre 2020: stando però a come è stato elargito nei mesi precedenti rischia di slittare di qualche giorno.

Il motivo dell’eventuale slittamento è causato dalle tempistiche che l’INPS attua per controllare tutti i soggetti che nel mese precedente non hanno usufruito del RDC: per questi soggetti scatterà una diminuzione anche del 20%.

Tutti i cittadini che riceveranno per la prima volta il sussidio RDC potranno entrarne in possesso il 15 novembre. Tutti coloro che hanno già ricevuto le 18 mensilità non potranno ricevere altri versamenti e dovranno rifare la richiesta per poterlo ricevere da dicembre.

Reddito di Emergenza e Bonus bebè

Il decreto Ristori ha rinnovato per altre due mensilità il Reddito di Emergenza. L’accredito del REM sarà automatico per tutti coloro che ne hanno già usufruito nei mesi scorsi.

Coloro che invece lo richiedono per la prima volta dovranno farne richiesta entro e non oltre il 30 novembre 2020. L’accredito del REM non è proprio immediato poiché impiega circa un mese per apparire sul conto: 30-35 giorni sono necessari per il versamento una volta ricevuta la domanda.

Il Bonus Bebè sarà versato tra il 15 e il 20 novembre 2020, il suo valore sarà variabile in base ai requisiti: da 80 a 160 euro. Nel caso in cui quello di novembre dovesse essere il primo accredito potrebbero volerci 2-3 giorni in più.

Pensioni anticipate, calendario dell’INPS

La conferma è arrivata: gli accrediti di dicembre saranno accreditati a novembre come nei mesi scorsi. Grazie alla conferma della Protezione Civile Nazionale è possibile avere una stesura della bozza del calendario dei pagamenti pensionistici:

25 novembre per lettere A e B

26 novembre per lettere C e D

27 novembre per lettere E e K

28 novembre per lettere L e O

30 novembre per lettere P e R

1 dicembre per lettere S e Z

In Banca l’accredito è previsto in data 1 dicembre 2020 e invece in data 1 novembre sono iniziati gli aumenti delle pensioni di invalidità civile 100%.

NASPI e altri accrediti

Sempre a Novembre ci sarà l’accredito per i titolari della carta acquisti INPS, un versamento come di consueto dovrebbe verificarsi nella prima metà del mese. Lo scorso anno il pagamento è avvenuto tra il 9 e il 10 novembre.

La NASPI invece sarà pagata in base al giorno in cui il cittadino avrà fatto domanda. Normalmente l’indennità di disoccupazione ordinaria viene accreditata tra il 10 e il 15 del mese ma lo stato di avanzamento del suddetto pagamento è facilmente consultabile tramite il portale web dell’INPS.

Nella giornata del 2 novembre 2020 l’INPS dovrebbe terminare tutti i pagamenti concernenti la proroga della NASPI.

