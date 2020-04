Gli effetti dannosi della relazione conflittuale tra il Principe Carlo e Lady Diana sul Principe William. Il ruolo cruciale di Kate Middleton secondo l’esperta reale

Si è parlato tanto spesso della relazione complicata tra Lady Diana e il Principe Carlo, ma meno dell’influenza che questa ha avuto sui loro figli il Principe William e il Principe Harry.

William e suo fratello Harry, in tal senso non hanno mai vissuto un’infanzia totalmente serena, e non hanno mai avuto di idea di come fosse avere una vita familiare stabile e felice.

Secondo quanto rivelato dall’Express pare che tra i due Royal Brothers, chi ne abbia pagato maggiormente le conseguenze, sia stato il Duca di Cambridge, sempre stato un bambino particolarmente sensibile.

Sarah Bradford nell’arco del documentario del 2017 ITV ‘Kate: The Making of a Modern Queen’ ha parlato di quello che è stato il ruolo di Kate Middleton nella vita del Principe.

Principe William, turbato dalla ‘cattiva relazione’ tra i due genitore

L’esperta reale rivela che la presenza di Kate Middleton nella vita di William sia stata di fondamentale importanza nella vita del Principe, in quanto è stata suo baluardo nell’affrontare grazie anche all’amore della sua famiglia, quei vuoti e i turbamenti derivanti dalla relazione conflittuale tra Carlo e Diana.

Kate, continua la Bradford, gli avrebbe fornito la stabilità necessaria, avendo avuto la fortuna di crescere in una famiglia molto unita e che ha accolto il Duca di Cambridge come un figlio.

La fiducia e l’impegno che la Duchessa di Cambridge è riuscita a trasmettergli, hanno così rafforzato la fiducia in se stesso e negli altri di William, che ora può contare su una valida spalla per affrontare tutti gli ostacoli che incontrerà sul cammino come singolo e come famiglia.

Kate ‘ha salvato’ William

Si può dire che per certi versi Kate Middleton abbia salvato il Principe William, entrando nella sua vita.

L’esperta reale Katie Nicholl, a tal proposito ha rivelato che, la Duchessa, ‘ha apportato un enorme contributo alla sua vita’ riempiendo la di felicità e di sicurezza, e donando lui quell’unità familiare che non ha mai avuto ma che ha sempre desiderato.

Rispetto ai genitori del nipote della Regina Elisabetta, Lady Middleton ha avuto oltre 10 anni per abituarsi all’idea di unirsi alla famiglia reale più imponente al mondo, rispetto a Carlo e Diana che si conoscevano pochissimo quando si sono promessi.

In tale senso, pare che la Royal Family abbia compiuto uno sforzo senza precedenti per sostenere Kate al fine di di evitare che la storia potesse ripetersi.