Tutto su Danielle Madam di Notti europee: dalla protesta contro Suarez alla conduzione in tv

Ecco tutto quello che siamo riusciti a scoprire sulla giovane originaria del Camerun, che conduce Notti europee su Rai 1.

Avete presente Danielle Madam? Il video in cui protestava per il caso Suarez è diventato virale e da lì la giovane si è fatta conoscere sempre di più.

Adesso è arrivata a condurre la trasmissione notturna incentrata sugli europei di calcio, Notti europee. Scopriamo tutto su di lei.

Chi è Danielle Madam

Danielle Madam è una campionessa italiana di lancio del peso. E’ originaria del Camerun, ma vive in Italia da 17 anni.

Dopo molti sforzi, Danielle è riuscita a ottenere la cittadinanza italiana con una cerimonia tenutasi nel Comune di Pavia.

Una cittadinanza che aveva denunciato di non avere al contrario di molti altri “extracomunitari di serie A”, come Suarez, che aveva ottenuto il certificato nonostante non sapesse una parola di italiano.

Da quel momento, Danielle Madam di strada ne ha fatta e adesso è al fianco di Marco Lollobrigida nella conduzione del programma tv Notti Europee, che va in onda su Rai Uno dopo le partite di calcio di questo Europeo.

Il flop di Notti Europee

In base ai dati, pare proprio che Notti Europee si stia rivelando un vero e proprio flop: gli ascolti della trasmissione sono bassissimi e non reggono la concorrenza con Sky.

Secondo alcuni critici, il problema sarebbe l’impostazione tecnica dei due conduttori, che non sarebbero adatti a condurre un programma in una tv generalista, dove il pubblico non è esclusivamente appassionato di calcio.

Notti Europee rischia quindi la chiusura? Non è dato saperlo. L’Europeo è appena cominciato e quindi la trasmissione potrebbe andare avanti e migliorare come non succedere.

Siamo sicuri che questo sia un duro colpo per Danielle Madam, che era assolutamente entusiasta di iniziare questa avventura televisiva.