Giovanissima mamma di 18 anni muore subito dopo il parto: “Ti ho amato più di ogni altra cosa al mondo”

Danielle muore poco dopo il parto del suo bambino Danny. Aveva solo 18 anni. Ora il compagno vive un dramma.

Muore dopo il parto ma ancora non si conoscono le cause che hanno favorito il decesso.

Il dramma del giovane padre

Muore poco dopo il parto, a soli 18 anni ma non si conoscono le cause del decesso. E’ successo a Danielle Jones spirata poco dopo aver messo alla luce il suo piccolo Danny. E’ successo in Inghilterra.

Un neonato che ora dovrà accudire il suo giovanissimo padre Ozzy. Quest’ultimo sta vivendo un dramma perché né lui né la sua famiglia, sono in grado di poter pagare i funerali della madre di suo figlio.

Anche i soldi per crescere il piccolo sono pochi. Ecco perché ha lanciato una raccolta fondi, decidendo di puntare sugli aiuti di chi lo vorrà. La raccolta è stata aperta su GoFundMe.

La somma che riuscirà a raccogliere servirà, non soltanto, per i funerali della sua amata ma anche per sostenere la crescita del piccolo Danny. Ozzy ci ha tenuto a ringraziare tutti coloro che lo stanno già aiutando e ha condiviso un messaggio, riportato anche da Fanpage:

“Ti ho amato più di ogni altra cosa al mondo. Mi prenderò cura del nostro piccolo”.

Non si conoscono le cause del decesso

La vicenda della morte di Danielle è stata raccontata proprio da Ozzy sui social. Nel frattempo, la polizia ha deciso di aprire un’indagine.

Il decesso è avvenuto poco dopo la nascita di Danny, un neonato che non conoscerà mai la sua mamma. Il piccolo, si trova ancora ricoverato in ospedale a causa di alcune complicazioni dovute al parto.

La testata britannica The Sun ha scritto che Danielle aveva tenuto nascosta la sua gravidanza. Molti sono, dunque, quelli che si interrogano sul fatto che lei stessa ne fosse o meno a conoscenza.