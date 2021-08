La relazione tra il puglie e la modella sarebbe giunta al capolinea: scopriamo cosa è successo tra i due.

Che fine hanno fatto Daniele Scardina e Cristina Buccino? sembra che i due si siano allontanati: tutto sulla coppia.

La relazione tra Daniele Scardina e Cristina Buccino

Il settimanale Chi, poco tempo fa ha pubblicato la foto del bacio tra i due, ma dopo quel momento i due sono completamente spariti dal radar dei paparazzi.

Secondo Diva e Donna Scardina e la Buccino si sono molto allontanati.

Pochi mesi fa si sono incontrati ma è già aria di crisi.

L’ex fidanzato di Diletta Leotta e l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi non passeranno l’estate insieme, a causa dei loro impegni.

Tutto ciò è apparso al pubblico alquanto strano, dato che le prime volte di frequentazione si cerca di trascorrere più tempo possibile.

Il pugile si è recato a Miami per allenarsi per i prossimi incontri sportivi e ora è in Sardegna per una vacanza rilassante con gli amici, invece Cristina Buccino si trova a Ibiza.

Purtroppo non siamo a conoscenza del motivo di questo distacco, ma secondo alcuni, i due si vogliono concentrare sulle loro carriere e non hanno tempo per l’amore.

Infatti, dopo la delusione avuta con Diletta Leotta, Daniele Scardina non avrebbe testa per innamorarsi, anche se la Buccino ha 36 anni e vorrebbe incontrare la sua dolce metà per creare una famiglia.

Daniele Scardina e di Cristina Buccino

Come avrete notato, dai loro profili social, i due al momento vogliono rimanere in silenzio, infatti entrambi non hanno mai parlato della loro love story pubblicamente.

C’è da dire che Daniele e Cristina non amano creare gossip o alimentare le polemiche, inoltre tengono molto alla loro privacy.

Anche se in passato hanno fatto molto parlare di loro, per via delle precedenti relazioni.

