Daniele Scardina, chi è il campione di boxe paparazzato con Diletta Leotta

Chi è Daniele Scardina, il campione di boxe paparazzato con la celebre conduttrice sportiva Diletta Leotta

Scopriamo tutti i segreti di Daniele Scardina, il campione di boxe classe ’92 che potrebbe aver fatto breccia nel cuore di Diletta Leotta.

Chi è Daniele Scardina

Nasce a Rozzano (Milano) il 2 aprile del 1992. Il giovane cresce con il mito di Mike Tyson e così decide di dedicarsi alla boxe.

Dal 2015 è tra i professionisti, nella categoria dei pesi supermedi. Riesce anche a ottenere il titolo di campione del mondo IBF dei pesi supermedi.

Il suo esordio come pugile avviene con il soprannome di King Toretto, grazie a suo zio, che sin da piccolo lo ha spinto ad allenarsi in palestra; Un ringraziamento andrebbe anche al fratello Giovanni, gestore di un ristorante a Miami, che permette a Daniele di vivere all’estero e di competere con i suoi colleghi negli States.

Vita privata e curiosità

Daniele vive oggi a Miami, in Florida, città in cui si trasferisce alla fine del 2014, per dare una svolta alla sua carriera.

Non si hanno moltissime notizie sulla sua vita privata, vista la riservatezza del giovane, che, nonostante abbia un aspetto molto appariscente (compare spesso a petto nudo per via del suo lavoro ed ha molti tatuaggi), è in realtà una persona che tiene alla sua privacy e a mantenere le informazioni sulla sua vita personale tra le quattro mura domestiche.

Nonostante ciò, si sa che Daniele sia profondamente legato alla sua famiglia, alla quale ha dedicato un tatuaggio.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, nell’estate del 2019, Daniele Scardina è stato paparazzato in dolce compagnia di Diletta Leotta, la nota conduttrice sportiva di Sky e Dazn.

I due, oltre a essere stati avvistati insieme all’uscita di un locale ad Ibiza, sono stati anche protagonisti di alcune stories su Instagram. Paparazzati anche in barca mentre si scambiano teneri baci, sembrerebbe proprio che la loro flirt tra i due sia ufficiale, anche se il campione di boxe ha dichiarato di non aver definito nulla di preciso assieme alla Leotta.