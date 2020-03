Daniele Rugani, chi il difensore della Juventus positivo al coronavirus?

Chi è Daniele Rugani, il difensore della Juventus, classe ’94, primo calciatore della serie A ad aver contratto il Coronavirus

Scopriamo insieme tutti i segreti di Daniele Rugani, dall’infanzia alla passione per lo sport, dal debutto nel mondo del calcio al successo con la Juventus, dalla situazione sentimentale con la fidanzata giornalista fino ad arrivare alla positività al Coronavirus.

Chi è Daniele Rugani

Nasce a Lucca, il 29 luglio del 1994, sotto il segno zodiacale del Leone. Appassionato di sport, entra nel mondo del calcio da piccolo e gioca prima nell’Empoli, poi in altre squadre.

A 19 anni esordisce in Serie B e poco dopo, nel 2014, realizza il suo primo goal in carriera. A 20 anni debutta in Serie A e nel 2015 entra nella Juventus, squadra dove ricopre il ruolo di difensore. Nel 2018 vince la Supercoppa italiana.

Nel marzo 2020 viene resa ufficiale la notizia che Rugani abbia contratto il Coronavirus, risultando così il primo calciatore di serie A positivo al tampone.

Chi è la fidanzata

Rugani è impegnato sentimentalmente con Michela Persico.

I due sono usciti allo scoperto da circa un anno, ma, secondo alcune indiscrezioni, starebbero insieme già dai tempi in cui il calciatore giocava nell’Empoli.

La Persico ha 24 anni ed è originaria di Bergamo. Fin da piccola nutre il sogno di diventare giornalista sportiva.

Oggi è una professionista molto conosciuta. La donna è stata una delle giornaliste sportive di Mediaset Premium; la Persico è stata anche opinionista nel programma tv Quelli che il calcio, trasmissione condotta da Nicola Savino su Raidue, e ha preso parte anche a #CR4 – La Repubblica delle donne e a R101.

La donna è molto timida e non è particolarmente interessata alla vita mondana tra pub e discoteche. Nel corso degli anni ha messo sempre al primo posto lo studio, tralasciando la vita sociale.