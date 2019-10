Grande fermento dopo il video che sembrava ritrarre Daniele Potenzoni in un bar. Purtroppo non è lui quel ragazzo, ma le ricerche continuano

Ci avevano sperato tutti, la famiglia per prima, ma il ragazzo ripreso nel bar a Trastevere non è Daniele Potenzoni. La conferma a Chi l’ha Visto, ecco tutti i dettagli.

Che fine ha fatto Daniele Potenzoni?

Il caso del ragazzo autistico scomparso durante una gita a Roma ben 4 anni fa continua a tenere tutta l’Italia con il fiato sospeso.

Non si spiega come sia possibile che una persona, per di più che necessita di assistenza, si possa perdere ad una stazione della metropolitana e sparire nel nulla.

La famiglia non si dà pace e per tutti questi anni, anche senza aiuti da parte delle autorità, ha continuato a sue spese le ricerche.

Molte trasmissioni televisive come Quarto Grado e Chi l’ha Visto? si sono occupate del caso, fornendo dettagli utili ed appelli per il ritrovamento.

Si sa solo di certo che il ragazzo, oggi ormai 40enne, è abitudinario, quando è scomparso indossava una maglietta con il numero 46, ed ha un’evidente malformazione al naso e l’assenza di un canino superiore.

Il video che aveva riacceso le speranze

Nel video mandato in onda a Chi l’ha Visto si vedeva un ragazzo incredibilmente simile a Daniele Potenzoni entrare nel Bar Baffo a Trastevere. Subito il padre e chi lo aiuta nelle ricerche si è mosso per vagliare la cosa arrivando ad affermare che :

“Se non è Daniele è il suo gemello!”

Dunque grande ottimismo per i famigliari che però dopo solo qualche giorno hanno visto le loro speranze infrante.

Nella puntata di ieri 23 ottobre di Chi l’ha Visto, è stato mandato in onda un servizio in cui la troupe mostra di essersi recata sul luogo della segnalazione a Roma.

Dopo alcune ricerche Pablo Trincia, ex Iena, ha rintracciato il ragazzo del video che, una volta fermato e visto da vicino risulterebbe non essere Daniele.

Gli inviati della Sciarelli avrebbero anche rintracciato la madre del ragazzo che pare abbia definitivamente confermato l’estraneità del figlio dal caso Potenzoni.

Le piste che si continuano a seguire

Dal 10 giugno 2015 ad oggi le ricerche della famiglia di Daniele continuano incessanti e alcune piste sono già state verificate e scartate definitivamente.

Restano in piedi però perché considerate molto attendibili le testimonianze che convergono vero il Monastero di Santa Chiara a Roma.

Da questo Monastero una lettera anonima arrivata alla redazione di Chi l’ha Visto consiglia di iniziare la ricerca: chi sia l’autore della lettera proveniente da Firenze è un mistero, così come è da capire cosa rappresentino le impronte sulla stessa.

La pista del Monastero però pare valida anche per altre testimonianze che dichiarano di aver riconosciuto Daniele nelle foto mostrate e soprattutto una suora che ha affermato di aver preparato un panino ad un ragazzo di nome Daniele che corrisponde alla foto mostrata.

Molti sono dunque gli interrogativi: qualcuno sta aiutando Daniele ma non sa che lo cercano? Essendo abitudinario, è possibile che si trovi lungo il tragitto del tram che passa vicino a Trastevere?

La ricerca continua e si spera di arrivare presto ad una svolta concreta e positiva.