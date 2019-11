Daniele Pompili, chi è l’ex di Floriana Secondi: carriera, curiosità e ricatti

Chi è Daniele Pompili? Il modello, attore e influencer, ex fidanzato della vincitrice del Grande Fratello, Floriana Secondi

Scopriamo tutti i segreti di Daniele Pompili, l’ex fidanzato di Floriana Secondi, al centro della polemica social e tv per via delle accuse avanzate dall’ex gieffina.

Chi è Daniele Pompili

È Daniele Pompili è un personaggio del mondo dello spettacolo, che si definisce attore, modello e influencer.

Il giovane ha recitato il ruolo di “belloccio” nel corso della prima puntata di Ciao Darwin 2019. Con la messa in onda della nuova edizione dello show condotto da Paolo Bonolis, si era già accesa la curiosità del pubblico a casa nei confronti del bel Daniele Pompili.

Molti telespettatori sono riusciti a riconoscere Daniele, che altri non è che l’ex fidanzato di Floriana Secondi, vincitrice della terza edizione del Grande Fratello.

Ricatti e curiosità

Nelle ultime settimane, Daniele Pompili e Floriana Secondi sono stati al centro di una polemica, provocata proprio dalla vincitrice del Grande Fratello.

Ospite a Domenica Live, da Barbara D’Urso, la Secondi ha dichiarato di essere tenuta “sotto scacco” da quello che, a detta sua, in realtà non sarebbe mai stato il suo fidanzato.

In base a quanto detto da Floriana, Pompili la starebbe ricattando e dietro di lui ci sarebbero delle persone molto importanti a proteggerlo. Ma quale sarebbe il ricatto? Dalle interviste rilasciate da Barbara D’Urso, non si è ancora capito quale sia la minaccia in questione.

Probabilmente il ricatto sta nella semplice dichiarazione di essere stati fidanzati, status che Floriana continua a rinnegare. Daniele Pompilii, al contrario, sostiene di avere le prove fotografiche, video e di conversazioni telefoniche e scritte che attestano che effettivamente i due fossero legati da una relazione sentimentale.

Floriana Secondi sembra aver recepito anche questa dichiarazione del Pompili come una minaccia, e ha chiesto di rispondere nuovamente all’influencer in diretta a Domenica Live.