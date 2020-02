Daniele Nardi, la moglie rompe il silenzio dopo un anno dalla morte: il suo racconto in una intervista di Atlantide

È passato quasi un anno dalla morte di Daniele Nardi e Tom Ballard che hanno perso la vita sul Nanga Parbat. Le parole della moglie dello scalatore.

Daniele Nardi è morto insieme al suo compagno di avventura, l’americano Tom Ballard mentre cercava di scalare il Nanga Parbat. Ora ad un anno dalla morte, la moglie rompe il silenzio.

La morte di Daniele Nardi

I due alpinisti di fama mondiale volevano sfidare una delle punte più pericolose e impervie durante l’inverno. Nella puntata speciale di Atlantide, andata in onda ieri sera su La7, Andrea Purgatori ha ripercorso le ultime tappe dei due alpinisti e mandato in onda video inediti.

Come raccontato, i due protagonisti della storia avevano come obiettivo lo Sperone Mummery, dove chiunque negli anni si è arreso per la pericolosità e la grande difficoltà soprattutto durante l’inverno. I due si posizionano al campo base in attesa di una “finestra” ovvero la possibilità di muoversi in base alle condizioni del meteo.

Quando arriva una possibile prima finestra la stessa viene succeduta da una grande tempesta che stava per distruggere tutte le loro attrezzature. Nardi – come si evince sempre dalla puntata di Atlantide – ha sempre tenuto un diario/video aggiornato di tutto quello che veniva fatto e deciso durante la spedizione:

“Il tempo è brutto, la mia tenda è sommersa e anche l’altra tenda dove riposiamo. dobbiamo quindi mantenerle in ottime condizioni”

Nardi nel suo video racconta poi come è stata passata la notte:

“la neve ha fatto cedere i pali della tenda dove teniamo le attrezzature, ma l’abbiamo riparata”

Nardi ammette la difficoltà visto la condizione del meteo, ma quello che fa andare avanti tutti i protagonisti della spedizione è la grande gioia di poter affrontare lo Sperone:

“mantenere lo spirito allegro non è facile. ma questa grande voglia ci spinge a resistere e andare avanti”

Un video del 7 febbraio 2019 che ha portato la testimonianza dal campo base. Il 21 febbraio 2019 un altro video – caricato sul suo profilo Facebook – dove l’alpinista evidenzia:

“come previsto ha ricominciato a nevicare”

Nardi fa vedere quindi come si vive al campo base e come sono le condizioni generali.

Il giorno dopo – 22 febbraio – i due pakistani abbandonano il campo base mentre una seconda finestra si apre per i due alpinisti: situazione che porta loro a decidere di mettersi in marcia per raggiungere l’obiettivo.

Le parole della moglie ad Atlantide

Il conduttore incontra la moglie di Nardi – Daniela Morazzano – che racconta l’ultima telefonata intercorsa con il marito proprio in data 24 febbraio:

“ci siamo sentiti alle 14.30 ed erano sulla parete. ridevano e scherzavano”

Raccontando che il marito volesse avere notizie in merito alle condizioni meteo: