Daniele Liotti, chi sono la moglie attrice e i figli del noto attore?

Chi è Daniele Liotti, l’attore di fiction e di pellicole cinematografiche, protagonista de Il Capo dei Capi e di Tutta colpa di Freud

Scopriamo tutti i segreti di Daniele Liotti, bellissimo attore italiano, noto per vari ruoli nelle fiction e nel cinema.

Chi è Daniele Liotti?

Nasce a Roma, il 1º aprile del 1971.

Nel 1995 esordisce come attore, lavorando nella miniserie televisiva Non parlo più. Al cinema compare per la prima volta nella commedia Bidoni, ma la notorietà per l’attore arriva con la commedia Cresceranno i carciofi a Mimongo di Fulvio Ottaviano, dove lavora in coppia con l’amico Valerio Mastandrea.

Alterna i suoi lavori tra il cinema e le fiction e presta la sua voce anche al doppiaggio.

Il 6 gennaio 2020 è tra i concorrenti della puntata speciale de I Soliti Ignoti, dedicata alla Lotteria Italia.

La moglie e figli dell’attore

L’attore è sposato con Cristina D’Alberto Rocaspena, modella e attrice. Nasce a Feltre, in provincia di Belluno, nel 1977. Appassionata di cucina e di alimentazione sana, è molto sportiva: ama il tennis e la pallavolo, ed è tifosissima dell’Inter.

Nel 2000 esordisce sul piccolo schermo, al fianco di Diego Dalla Palma, nel programma “Specialmente tu“. L’anno dopo lavora come ballerina nello storico show del sabato sera di Raffaella Carrà, “Carramba che sorpresa”. Inoltre, è una delle ‘ereditiere’ nella primissima edizione de “L’Eredità”.

Nel 2006 ottiene il ruolo della ricercatrice Flavia Draghi nella soap opera di Canale 5, Vivere, dopo di che, nel 2009, è nel cast della fiction Un posto al sole, dove interpreta il ruolo di Greta Fournier.

L’incontro con l’attuale marito, Daniele Liotti, avviene grazie a una cena con amici comuni. Lui è uno degli scapoli più ambiti della fiction italiana, e ha già un figlio, Francesco, avuto da giovanissimo.

Cristina renderà Liotti di nuovo padre nel settembre del 2017, con la piccola Beatrice.