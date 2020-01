Chi è Daniele Dal Moro, il nuovo tronista di Uomini e Donne ed ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello condotto da Barbara D’Urso

Scopriamo tutti i segreti di Daniele Dal Moro, il bellissimo imprenditore che si è appena seduto sul trono di Uomini e Donne.

Chi è Daniele Dal Moro

Nasce a Verona nel 1990 e sin dall’infanzia mostra la sua enorme bellezza, che tuttavia non lo distoglie dagli impegni familiari e dall’assennatezza professionale.

Daniele, infatti, diventa un imprenditore, che lavora nell’azienda di pubblicità e marketing di famiglia. Inoltre, ha anche un’attività nel campo finanziario in compagnia di un suo amico.

Daniele Dal Moro diventa noto al grande pubblico con la partecipazione all’ultima edizione del Grande Fratello condotto da Barbara D’Urso.

Oggi, Daniele Dal Moro è uno dei nuovi tronisti di Uomini e Donne, dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi.

Ex fidanzate e padre

Daniele ha avuto una turbolenta relazione con la vincitrice della scorsa edizione del Grande Fratello, Martina Nasoni, che conosce proprio durante la partecipazione al reality show di Canale 5.

Si tratta della “ragazza con il cuore di latta” della canzone di Irama, che nel corso del Grande Fratello aveva mostrato grande interesse nei confronti di Daniele.

Adesso, però, il giovane è tornato single e ha deciso di rimettersi in gioco cercando il vero amore a Uomini e Donne.

Il giovane si definisce molto determinato, esuberante, sensibile e un po’ egocentrico. Ha una passione per il fitness e per i videogame.

Daniele ha una sorella di 19 anni, studentessa, e due genitori con i quali ha un ottimo rapporto: la madre è un’imprenditrice e il padre un esponente politico del PD.

Il padre è Gian Pietro Dal Moro detto Gianni e nasce a Verona, il 23 maggio del 1958. Entra nel PD quando, alle elezioni politiche del 2008, viene eletto deputato nelle liste. Alle elezioni politiche del 2013 viene rieletto deputato e di nuovo nel 2018.

In occasione delle primarie del Partito del 2019 è nominato presidente della Commissione per il Congresso. Il pubblico ha avuto modo di conoscerlo quando ha fatto il suo ingresso al Grande Fratello, per fare una sorpresa al figlio Daniele.