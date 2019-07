Daniele dal Moro, brutto incidente in moto per l’ex gieffino: il post sui social

Daniele dal Moro, brutto incidente in moto per l’ex gieffino: il post...

Daniele Dal Moro, ex concorrente finalista del Grande Fratello 16, ha vissuto dei brutti momenti. Ecco cos’è successo all’ex gieffino

Pare che Daniele dal Moro sia stato vittima di una brutta caduta durante un giro in moto. Il suo enorme seguito non ha tardato a saperlo e a preoccuparsi per l’ex Gieffino finalista del reality condotto da Barbara Carmelita D’Urso.

Forte preoccupazione sulle condizioni di Daniele dal Moro, che però, adesso, sembra star bene

Ma come sta adesso? Sembra proprio star bene, l’ex gieffino ha affermato di essere quasi in perfetta forma: non ha presentato gravi ferite e ha ritrovato lo spirito e la forza fisica necessaria per andare ad allenarsi in palestra; adesso, tuttavia, ha ammesso che se l’è davvero vista brutta.

I suoi fan di Instagram gli hanno inviato sul social una montagna di messaggi, ai quali Daniele si è sentito di replicare per non accrescere ancora di più la loro preoccupazione. Nell’ultimo periodo, sta sempre più mostrando il vero se stesso mediante i comuni mezzi instagrammati di feed e stories; adesso ha raccontato come sta davvero.

“Tutto ok, raga. Ho la pelle dura”.

Daniele dal Moro si è premurato di rasserenare i fan sulle sue condizioni fisiche e psicologiche

Ha affermato l’ex concorrente del Grande Fratello su Instagram. Immediatamente dopo aver chiarito tutto sulla sua situazione sentimentale, Daniele Dal Moro ha raccontato che per fortuna gli è andata bene, ma che ha, a prescindere, rischiato di finire davvero male:

“La mia faccia quando scopre che la Go Pro dove c’era un filmato in moto incredibile si è rotta dopo che ci ho quasi rimesso le penne!”.

Insomma, pare davvero che Daniele dal Moro se la sia vista brutta stavolta e che abbia davvero compreso il significato del vero “affetto social” che, soprattutto negli ultimi tempi, trova rarissime e pregiate manifestazioni.