La donna violentata e picchiata a Milano per 11 ore è stata messa all’angolo da Daniele Corona, aggressore con una lunga lista di precedenti

La donna violentata a Milano ha 70 anni e ora il suo aggressore ha nome e cognome, conosciuto dalle forze dell’ordine. Ecco chi è

L’aggressione alla donna di 70 anni

Una donna di Milano ha raggiunto il contatto con questo ragazzo, tramite una chat. Poi dopo aver accettato il rapporto a pagamento tra il 2 e il 3 novembre l’incubo non ha avuto fine: per 11 ore è stata massacrata da pugni in faccia – minacciata con un coltello e poi violentata da questo aggressore di 29 anni.

Dopo giorni di ricerche un altro passo falso e l’aggressione ad una donna colombiana, che lo ha fotografato e poi respinto essendo una persona strana e non raccomandabile. Un amico è arrivato in suo soccorso così da metterlo in fuga ed è in quel momento che la Squadra Mobile grazie anche alla foto della targa è risalita all’uomo – arrestandolo.

Chi è Daniele Corona?

Daniele Corona, come si evince da Il Corriere della Sera – è un uomo di 29 anni che fa uso di sostanze stupefacenti. Disoccupato e mantenuto dalla madre. Le sue origini sono siciliane e la sua residenza a Lodi è presso casa di un amico.

Non è la prima aggressione e sulle sue tracce c’erano già i Carabinieri che avevano già raccolto la denuncia della donna di 70 anni milanese che aveva annotato il suo numero di cellulare.

Ora dovrà rispondere di differenti reati e le indagini continuano, per verificare se il suo profilo non sia lo stesso di un uomo che aggrediva non solo le escort in casa ma anche per la strada.